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The Strokes durante su última presentación en Lima en 2019, cuando encabezaron el festival Vivo X el Rock; su eventual regreso en 2026 genera expectativa tras anunciar fechas en Chile, Argentina y Brasil dentro de su gira “Reality Awaits”. (Foto: AFP)
The Strokes durante su última presentación en Lima en 2019, cuando encabezaron el festival Vivo X el Rock; su eventual regreso en 2026 genera expectativa tras anunciar fechas en Chile, Argentina y Brasil dentro de su gira “Reality Awaits”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La posibilidad de ver nuevamente a The Strokes en Lima volvió a instalarse entre los fanáticos peruanos. Aunque la banda aún no confirma una fecha oficial en el país, su nueva gira sudamericana y ciertos indicios en redes sociales han reactivado la expectativa de un posible regreso en 2026.

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