La posibilidad de ver nuevamente a The Strokes en Lima volvió a instalarse entre los fanáticos peruanos. Aunque la banda aún no confirma una fecha oficial en el país, su nueva gira sudamericana y ciertos indicios en redes sociales han reactivado la expectativa de un posible regreso en 2026.

El grupo liderado por Julian Casablancas ya tiene confirmadas sus presentaciones en la región como parte del circuito de festivales “Primavera”. La banda tocará en el Fauna Primavera en Santiago de Chile en algunas de sus tres fechas: 26 al 28 de noviembre; continuará en el Primavera Sound de Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre, y seguirá su paso por Sudamérica en el Primavera Sound de São Paulo el 5 y 6 de diciembre. En paralelo, Colombia todavía no cuenta con una fecha confirmada dentro de este recorrido, pese a rumores iniciales en redes.

Las especulaciones crecieron luego de un comentario de Live Nation Perú en una publicación del festival Fauna Primavera. “¿Cuántos comentando desde Perú? El 20 de noviembre será increíble, guarden la fecha”, escribió la promotora, generando interpretaciones entre los seguidores que apuntan a un posible próximo anuncio.

El tour acompaña el lanzamiento de “Reality Awaits”, el nuevo álbum de la banda, grabado en Costa Rica junto al productor Rick Rubin y finalizado en distintas locaciones internacionales. El guitarrista Albert Hammond Jr. describió el proceso como “mágico” y señaló que el disco presenta un sonido más relajado en comparación con trabajos anteriores.

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Por ahora, no existe confirmación oficial de un concierto en Perú. Sin embargo, el hecho de que la banda esté expandiendo su presencia en Sudamérica, sumado al antecedente de su presentación en Lima en 2019 durante el festival Vivo X el Rock, mantiene viva la expectativa. Los fanáticos peruanos, mientras tanto, siguen atentos a cualquier anuncio que pueda confirmar el retorno de una de las bandas más influyentes del rock contemporáneo.