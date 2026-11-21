Resumen
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Escuchar a Julian Casablancas es, para quien lo conoce en escenario, como lanzar una moneda al aire. Puede presentarse ebrio, lanzar un discurso político o simplemente no cantar. La noche del viernes, el cantante de The Strokes decidió que el Estadio San Marcos debia esperar 45 minutos para regresar a lo que se vivió en el ya lejano 2019, cuando se presentó en el mismo recinto durante el Vivo x el Rock.
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