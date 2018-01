The War on Drugs gana un Grammy a mejor álbum de rock

La banda The War on Drugs ganó este domingo el Grammy a mejor álbum de rock por su trabajo "A Deeper Understanding".

Era la primera nominación de la banda de Filadelfia para un premio en la gala anual de la industria de la música en Estados Unidos.

El grupo, que debutó en 2008, ganó en una categoría en la que competía el último álbum de la leyenda del metal Metallica.

La carrera de The War on Drugs tuvo un antes y un después con el álbum de 2014 "Lost in the Dream", una inquietante obra escrita a lo largo de dos años en la que Adam Granduciel, su líder, examina su depresión y su sensación de aislamiento.

Pese a no ser una continuación de aquél, "A Deeper Understanding" vuelve sobre temas similares, pero con un toque más optimista y pinceladas de pop rock de los 80.