El cantante canadiense The Weeknd anunció las nuevas fechas de su gira por Latinoamérica y confirmó que tendrá un concierto en Perú el próximo 22 de octubre en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. También incluyó presentaciones en Buenos Aires, Monterrey y Guadalajara.

El intérprete de “Blinding Lights” llegará a Perú como parte de su exitosa gira mundial “After Hours Til Dawn”, que incluye 43 fechas, con diversas paradas en países de Europa y América Latina. Los artistas Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas como artistas invitados.

Las entradas para su concierto tendrán una etapa de preventa con tarjeta BBVA el 9 y 10 de marzo, a partir de las 10 a.m. La venta general comenzará el 11 de marzo, a las 10 a.m., a través de Teleticket. La noticia fue confirmada por Artes Perú mediante sus redes sociales.

Esta será la primera vez que los fans peruanos podrán disfrutar, en vivo, de The Weeknd con los mejores temas de sus dos discos más exitosos de su carrera: After Hours (2020) y Dawn FM (2022).

Cabe señalar que la gira es una de las mayores producciones de la carrera del artista y su propuesta combina elementos del teatro y las artes escénicas para recrear una noche de fiesta en un club, en la que se fusionarán mundos visuales y sonoros.

La gira “After Hours Til Dawn” es la primera en incluir tecnología Web 3.0 de vanguardia. De esta manera, los asistentes al concierto recibirán NFT de recuerdo y obtendrán acceso a una colección exclusiva para la gira; al tiempo que el 5% de las ventas de los activos digitales del tour mundial irá al Fondo Humanitario XO de The Weeknd, como parte del Programa Mundial de Alimentos.

La gira celebra el álbum “After Hours” de The Weeknd (2020) y su exitoso sencillo “Blinding Lights” que fue nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960, “The Twist”. Así como su aclamado álbum “Dawn FM” (2022). Los artistas Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas como artistas invitados.

La canción de The Weeknd ha permanecido durante 52 semanas consecutivas entre los 10 primeros puestos del ranking Hot 100, algo que no sucedía desde la creación de la lista en 1958, según explicó la revista especializada. (Fuente: Latina TV)