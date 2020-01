Abel Makkonen Tesfaye, conocido en el mundo musical como The Weeknd, acaba de estrenar el video de “Blinding Lights”, canción que lanzó el pasado mes de noviembre y se convirtió rápidamente en todo un éxito.

Esta nueva producción audiovisual del cantante, compositor y productor canadiense de origen etíope, fue dirigida por Anton Tammi, quien también estuvo a cargo del clip de “Heartless”, y pareciera que es la continuación del mismo.

En las imágenes iniciales, The Weeknd parece estar arrodillado en el suelo con el rostro cubierto de sangre pero riéndose a carcajadas. Lo que sigue, muestra la historia que -eventualmente- lo llevaría a ese estado.

El cantante recorre las calles de Las Vegas a pie y manejando un auto deportivo a toda velocidad a lo largo de los casi cuatro minutos y medio de duración del video. Finalmente, llega hasta un bar en donde conoce a una joven japonesa y es aquí donde termina golpeado.

En menos de 24 horas, el videoclip de “Blinding Lights” está a punto de alcanzar los 4 millones 300,000 reproducciones en YouTube y sus fanáticos se han mostrado emocionados por el nuevo lanzamiento.

Tanto “Blinding Lights”, como “Heartless”, formarán parte de “Chapter VI”, el próximo disco de The Weeknd que será el seguimiento directo de su álbum “My Dear Melancholy” (2018), y que aún no tiene fecha exacta de estreno.