El concierto de Aurora en Lima es uno de los eventos más esperados de principios del 2023, logrando conseguir el sold out en tiempo récord y manteniendo una expectativa alta en el público. Ahora, a pocos días de su presentación, se anunció que la encargada de la antesala al show principal será la también noruega Thea Wang, cantautora que ya acompaño a Aurora en su gira por Europa.

La cantante Aurora tocará en esta presentación grandes éxitos como “Runaway”, “Cure For Me”, “Running With the Wolves”, “Exist For Love”, “Queendom” y más canciones que incluyen temas como el capitalismo global, la crisis ambiental y lo que significa ser un humano en este mundo.

Por su parte, Wang debutó con su álbum “While He Is Still Asleep” (2022), disco que recibió grandes críticas de la prensa internacional. Su estilo musical y letra que nos invita a descubrir un fascinante universo de tranquilidad por medio de historias cortas sobre el amor, el dolor, la añoranza y la soledad, es un match perfecto para el concierto de Aurora.

La compositora y cantante visitará Perú por primera vez para presentar su último trabajo The Gods We Can Touch y todos los éxitos que la han convertido en una de las estrellas musicales del momento. Además de ser elogiada públicamente por artistas de la talla de Billie Eilish, Shawn Mendes y Katy Perry.

El concierto se llevará a cabo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima el 22 de marzo. La apertura estará a cargo de Thea Wang, una cantante noruega con un estilo único y una voz cautivadora que promete dar inicio a una noche inolvidable. Los fanáticos podrán disfrutar de una noche llena de música y emociones, con dos artistas que han dejado su huella en el mundo de la música con su talento y su estilo único.