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El Coro Monteverdi y los Solistas Barrocos Ingleses interpretan Theodora, de Händel, en una gira de ocho ciudades que llega a Lima el 6 de noviembre.
El Coro Monteverdi y los Solistas Barrocos Ingleses interpretan Theodora, de Händel, en una gira de ocho ciudades que llega a Lima el 6 de noviembre.
Por Ángel Navarro Quevedo

Händel estrenó Theodora en Londres en 1750 y el público la recibió con poco entusiasmo, pero él nunca dejó de defenderla y la consideró su oratorio favorito. Casi tres siglos después, el tiempo le da la razón en Lima, adonde cincuenta y seis músicos del Coro Monteverdi y los Solistas Barrocos Ingleses cruzaron el océano para presentarse este viernes 6 de noviembre, a las 8 p.m., en el Teatro Segura.

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