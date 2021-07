Conforme a los criterios de Saber más

Tiago PZK entró al mundo de las batallas de freestyle desde muy chico y participó en grandes eventos como la Red Bull Argentina, El Quinto Escalón y Gold Battle, donde tuvo destacadas presentaciones. Su victoria más importante la consiguió en 2017 cuando venció a Wolf en la final de Batalla de Maestros de Argentina y, a partir de ese momento comenzó a ganar gran popularidad en su país y en la escena del freestyle latinoamericano.

Si bien Tiago empezó a hacerse un nombre como freestyler desde ese entonces, no fue hasta el lanzamiento de “Sola” en 2019 que logró ser reconocido por su trabajo como músico. Aquella canción, que tiene más de 23 millones de reproducciones solo en Spotify, se convirtió en un éxito en Argentina. En consecuencia, realizó una versión en vivo del mismo tema a mediados del 2020 y esa versión ha logrado tener más de 60 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en su más grande hit junto al remix de “Además de Mi” que cuenta con 120 millones de reproducciones y que compuso originalmente junto a su amigo y colega, Rusherking. Este es su testimonio:

¿En qué situación te encontró la pandemia?

Justo al inicio de la pandemia yo me había ido a Mar de Plata. Ahí conocí a algunos amigos y también a Daka (productor musical) y le dije que sea mi productor y vinimos juntos a vivir aquí a Buenos Aires. Apenas llegamos nos agarró la pandemia y nos quedamos encerrados y no sabíamos qué hacer. Estábamos todo el tiempo haciendo música, era lo único que teníamos para hacer. Nosotros teníamos la cama y al lado la computadora, y cada vez que nos levantábamos íbamos de frente a coger el micrófono, sin lavarnos la cara ni desayunar. Ese ambiente nos ayudó a evolucionar y a pasar la cuarentena mucho más fácil. Gracias a la música todo esto se me hizo más fácil, la música me salvó la cuarentena definitivamente.

Tu vives con otros artistas del género urbano argentino ¿Cómo es esa convivencia?

Con los chicos tengo una relación muy sana, vivimos en una casa con Lit Killah, Rusherking y FMK. Nos llevamos súper bien y también sabemos lo que es separar negocios de amistad. Cuando es negocio ni siquiera tenemos que hablar nosotros, hablan nuestros managers y arreglan entre ellos. Nosotros nos ponemos a hacer lo que nos gusta que es la música, no tenemos ningún problema y siempre nos queremos ayudar entre todos. La idea es que todos crezcamos, porque así arrancamos con Rusherking, con el tema “Cerca de Ti” (cuyo remix cuenta con más de 52 millones de reproducciones en YouTube) y de repente crecimos los dos un montón y aprendimos mucho en el camino. La experiencia de compartir con otros artistas es muy provechosa y mientras grabamos nos reímos todos, es un ambiente muy bueno.

¿Cómo fue tu trabajo en la música hasta antes de alcanzar el reconocimiento?

Inconscientemente siempre estuvo en mi mente lograrlo. Yo lo soñaba todos los días, me acostaba pensando cuándo va a pasar, cuándo va a llegar. Trabaja en esto todos los días, me la pasaba grabando y tomándome la música en serio, como mi trabajo. Todo esto antes de que las cosas me pasaran (de alcanzar la fama) y eso me ayudó a tomarme las cosas con tranquilidad y profesionalidad porque yo en mi cabeza lo tenía proyectado. De todas maneras, siempre estaba esa incertidumbre porque nunca sabes cuando vas a lograrlo o si lo llegarás a logar algún día, pero de repente lo estás buscando un montón y llega el día.

¿Cómo llevas el éxito musical a tu corta edad?

Lo estoy llevando tranquilo, muy contento y disfrutándolo. Cuando pasan tantas cosas, cuando hay tantas responsabilidades a veces es difícil disfrutar y entendí que una de las cosas más difíciles de estar en el lugar en que estoy, es que realmente es difícil ser feliz. Cuando uno se pone para disfrutar las cosas y los momentos, cuando uno se da cuenta que no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir de lo que le gusta, ahí es cuando te replanteas las cosas y yo me pongo contento por lo que está pasando con mi música, la cantidad de gente a la que llega y lo que genera en ellos.

¿Qué nos traerá tu primer álbum? ¿Cuándo se lanza?

El álbum no tiene una línea a seguir como es lo típico, sino que es todo lo contrario, es super desestructurado. Lo hice así para mostrar que puedo ser medio camaleón, o sea, capaz de hacer distintos géneros, hacer temas diferentes. Yo creo que eso muestra la versatilidad y como acá hay mucha variedad de artistas está bueno sumar feats (colaboraciones) al disco. Busco que cada tema tenga un estilo en particular con el artista que colaboro, intento sumarme a su estilo y compartir la experiencia de hacer su tipo de música. El disco va a tener trap, dancehall y hasta drill. Van a haber feats interesantes por lo que estoy muy contento. Si bien no te puedo decir la fecha exacta en que sale el disco, te puedo adelantar que será hacia fin de año.

Tu voz es una de las más características de la música urbana argentina ¿La has trabajado mucho en clases de canto o es un talento natural?

Creo que fue un trabajo inconsciente porque yo todo el tiempo estoy cantando para pasar el rato. La verdad es que he ido a muy pocas clases de canto. Siento que fui mejorando la voz casi sin quererlo, pero sé que tengo que ir a clases porque cantar no es solamente sonar bien sino también es saber manejar el cuerpo y todo lo que hay adentro para manejarse de una manera más profesional. Yo no sabía cantar hace dos o tres años y creo que fue una evolución lenta pero que está desembocado en algo piola porque la gente siempre me dice que mi color de voz es distintivo

Tus videoclips cada vez son más profesionales y conceptuales, ¿participas mucho del proceso creativo o lo dejas en mano de los directores?

Siempre trato de compartir las ideas con los directores de los vídeos, les doy una idea inicial y de acuerdo a eso dejo que ellos hagan su trabajo, porque son los expertos. Por ejemplo, para mi álbum, les di el concepto de los portales, porque haré varios géneros distintos. A mí me gusta todo lo artístico, la parte audiovisual también. Antes, cuando recién empezaba, yo hacía los videos con el celular y ahí aprendí algunas cosas.

¿Qué se vendrá después del disco? ¿Ya tienes algo en mente?

Sí, yo ya sé lo que voy a hacer después del disco, ya lo tengo planeado. Esto de que estemos medio encerrados me dio un buen tiempo para poder pensarlo. Quizás si estuviésemos con la vida normal estaríamos de gira, tocando, y no podría pararme a pensar. Ahora puedo mirar a todos lados y saber lo que quiero hacer, he tenido tiempo para pensar y lo que quiero hacer después es un disco de R&B. Poder ser uno de los primeros en Argentina que se desarrolle en ese género estaría bueno y espero que luego pueda crecer más acá, porque es un género digerible para cualquier edad y tiene una parte musical pero también de rap. Y yo nací del rap, esa fue mi escuela y fusionar esas dos cosas me encanta, además que es algo distintivo porque no estás haciendo lo que todo el mundo espera que hagas. A penas salga el disco me pondré a trabajar en eso.

Dato

Spotify lanzó el 13 de julio el documental “La plaza me llama”, donde el artista cuenta su vida y anhelos. Puedes verlo en la lista de reproducción oficial This is Tiago PZK en la plataforma.

