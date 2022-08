Han pasado exactamente 8 meses desde que la sesión 48 de Bizarrap fue subida a YouTube. Desde ese entonces, más de 140 millones de vistas la convierten en uno de los 3 videos más vistos del productor argentino. Pero si hasta aquí usted no entendió de qué hablamos, quizá esta frase le refresque la mente: “Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo, y no es casualidad, me clavó la mirá' y nos fuimos…”. ¿Quién la protagoniza? Un ‘wacho’ de 20 años llamado Tiago PZK, el mismo que el sábado 27 de agosto se presentó por primera vez en Lima ante un concurrido Arena Perú en Surco. ¿Cuánto cambió la vida del joven rapero argentino en los últimos 8 meses?

Hoy tiene a Jaze de telonero (el rapero peruano que intenta seguirle los pasos), una banda que lo acompaña a girar por todo Sudamérica y próximamente Europa, un tienda de ‘merch’ oficial en pleno show y toda una producción y logística de primer nivel. Tiago PZK, al igual que sus compatriotas María Becerra, Duki, Lit Killah o Nathy Peluso, ha puesto a Argentina en un lugar expectante dentro de la movida del género urbano.

El concierto comenzó minutos después de las 9 p.m. ante gritos ensordecedores llamando a Tiago o al ‘Gotti’, que arrancó su show con el tema “Casa de chapa”. El público corea los temas para sorpresa de todos los que podrían pensar que aquí se vino a escuchar ‘Bombona’ (Bizarrap session 48 ft. Tiago PZK) y nada más. Temas como “Además de mí”, con bandera peruana sobre los hombros, y “Entre nosotros” destacan en el setlist de Tiago PZK.

El momento feeling llega de la mano del tema “Sola”, donde el argentino hace una pausa para hablar de la tragedia (el abuso que sufría su madre) a la que pudo sobreponerse: “Te amo mami. Hay que empezar a hablar, romper las cadenas, para que se terminen los hijos de put* que hay en el mundo”.

Así sono “BZRP Music Sessions #48” (o “Bombona” para los amigos) de @tiagopzk en el Arena Perú. El argentino cantó anoche para cerca de 7 mil personas @Luces_ECpe pic.twitter.com/TkKhkefi5V — Miguel Rocca (@miguelrocca89) August 28, 2022

El argentino @tiagopzk y el peruano @eljazito improvisando anoche en Arena Perú durante el show del ‘Gotti’. @Luces_ECpe pic.twitter.com/d5lvk4aFOi — Miguel Rocca (@miguelrocca89) August 28, 2022

De producción impecable, el show de Tiago PZK transita entre lo bailable de lo urbano con el poder del rap con facilidad. Jóvenes, otros no tan jóvenes y niños acompañados de sus padres disfrutan del primer concierto (de muchos que seguramente vendrán). El peruano Jaze vuelve para improvisar junto al argentino y allí, en el fraseo y en los punchlines que ambos tan bien conocen, el público disfruta mucho más. Tiago PZK (21 años) y Jaze (22 años) son contemporáneos en todo. De las batallas a los conciertos en vivo, de improvisar a escribir sus propias letras. Y aunque hoy ambos estén en “ligas distintas”, el camino del peruano podría parecerse a este.

Es curioso cómo con un único disco recién lanzado hace un mes, el argentino sostiene un show de 25 canciones. Ya ha colaborado con Bizarrap, pero también con estrellas del género urbano como Myke Towers en “Traductor” y Ozuna en “Nos comemos”, ambos hits reggaetoneros que suenan bastante bien y más aún en vivo. “Eléctrica”, tema en el que Tiago PZK se anima a cantar en portugués y “Salimos de noche” anuncian que el fin del show está cerca. Y sí, no podía cerrar de otra forma que con la “BZRP Music Sessions #48″ o “Bombona” (para los entendidos), el tema más esperado por todo el público y por el que valió la pena soportar el frío clima de anoche.

En tiempos de ‘AutoTune’ y sintetizadores, lo de Tiago PZK es una buena noticia. Banda completa, todos de negro cual ‘rock stars’, pero hacen urbano. Un género urbano que pasa por hits como “Salimos de noche” o “No me conocen”, pero también por baladas como “Loco” y “Sola”. La versatilidad de los músicos, todos (si la vista no me falla), jóvenes veinteañeros como el mismo Tiago, se luce en cada tema y el público así lo reconoce.

Su gira Portales Tour comenzó hace menos de un mes y no parece que recién lleva poco más de 10 conciertos en su carrera. Tiago PZK sería algo como el modo carrera del videojuego FIFA. De sus batallas intercambiando rimas en FMS y Red Bull, pasando por el video viral de su tema “Sola” en YouTube en plena pandemia, a lo que es hoy, el artista argentino con mejor actualidad, casi sold out en Lima, capital del país que nunca antes había pisado. El chico solo sabe crecer.