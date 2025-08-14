Tiene 23 años, perdió más de 2 millones de dólares y volvió al éxito con Real Gangsta Love: Trueno presenta su nuevo álbum deluxe antes de su concierto en Perú

No hay decisión en la vida de Mateo Palacios Corazzina —conocido como Trueno— que no esté atravesada por el número cuatro. Es su cábala, su barrio, su comuna. Está presente en el nombre de la agrupación de su padre, Comuna Cuatro, y se esconde en las letras de las canciones que componen sus discos, incluido el más reciente, El último baile Deluxe, una versión expandida de su tercera producción.

Aquí se suman siete temas que quedaron fuera del disco principal. Entre las novedades destacan colaboraciones con Young Miko (“EN LA CITY”) y Feid (“CRUZ”), así como un homenaje a Grandmaster Flash and The Furious Five con “Grandmaster”, la canción que abre el álbum.

Trueno colaboró con Young Miko en su nueva producción "El último baile (deluxe)". (Foto: Difusión)

“Se puso aquí lo que se quedó fuera: los temas que produje yo, los que fueron resultado del tour anterior, nuevas experiencias y aquello que no se consolidó en el primer álbum”, explica el artista sobre un disco que lo llevó de gira. “Me encanta salir de Argentina. Lo que te juega en contra es lo que dejás en Argentina: amigos, familia... cada vez que regreso están más grandes, más diferentes. Eso te desvela, por eso intento ver lo bueno”.

Ese mismo camino lo llevó a ser nominado a los Latin Grammy, donde compitió en la categoría de “Mejor fusión/interpretación urbana” por su hit “Tranky funky” —compitiendo contra Bad Bunny—. Recibió el premio fuera de la gran gala, luego de que los guardias no creyeran que era un cantante invitado hasta ver su nombre como ganador del Grammy. Sin embargo, antes de transformar el éxito en anécdotas divertidas de su pasado, Trueno atravesó uno de los momentos más duros de su trayectoria.

Trueno fue nominado a las categorías “Mejor álbum de música urbana" con su trabajo "El Último Baile", que finalmente lo ganó Karol G por "Mañana será bonito", y a “Mejor fusión/interpretación urbana” por su hit Tranky funky que sí consiguió un premio. (Foto: Difusión)

Regresar a lo grande

En la letra pequeña, entre cláusulas y tecnicismos, Trueno firmó su propio despojo. No lo supo entonces, pero ahí entregaba sus dos primeros discos —“Atrevido” (2020) y “Bien o mal” (2022)— a Tierra, la agencia de artistas y sello discográfico fundada por su mánager de aquel momento, Don Chodis. También cedía, sin darse cuenta, las canciones que había escrito en esos años.

Tras desacuerdos y su salida de la agencia, el golpe llegó con la cuenta: si quería volver a ser dueño de su música, tendría que comprarla, sumándose así a una lista que incluye a artistas como Paulo Londra y Milo J quienes, en distintos momentos de sus carreras, también tuvieron desacuerdos con sus sellos discográficos.

Portada del nuevo disco de Trueno, "El último baile (Deluxe)" que precede a su siguiente cuarto álbum que saldrá en 2026.

“Siempre fui independiente e intenté impulsar a más personas en la música. No buscaba meterme con los sellos grandes por el miedo que se les tiene, pero los monstruos estaban en otro lado —nos cuenta Trueno—. Los encontré siendo independiente, y la gente que impulsé se quedaron con mis canciones y mi dinero. Fue doloroso. Ahora sé que no hay buenos ni malos en la industria, solo hay que estar firme en cualquier ámbito en el que te encuentres. Al fin y al cabo, aprendí a que debo defender lo mío y no confiar en nadie cuando se trata de eso"

Después de ese episodio, Trueno firmó con Sony Music en marzo de 2024 y empezó la producción de un nuevo álbum, mientras recuperaba sus temas. El costo: más de dos millones de dólares. Ese mismo año, el artista lanzó “El último baile”, el disco que le dio un segundo impulso en su carrera musical. “Pudimos recuperar el dinero con ese disco”, dice el rapero, que se volvió viral con el tema “Real Gangsta Love”, un éxito comercial con más de 130 millones de reproducciones, lo que rápidamente se tradujo en su última gran gira.

“Yo no me permito el descanso porque soy un adicto a la música y la creación. También soy de los artistas de mi generación que más se guardan: no produzco música rápido porque me gustan los álbumes. No me apuro por los números ni por sonar; puedo demorar, pero quiero que sea exactamente lo que quiero”, asegura.

Con 23 años, Trueno viaja hoy con un equipo de 25 personas a diversos países —incluido Perú en su reciente gira— con un setlist de éxitos que volvieron a ser de su autoría y pensando en cómo seguir haciendo música. “Este año saldrán nuevas colaboraciones, mientras preparo el disco más importante de mi carrera, el mejor que he hecho. No por nada es el cuarto”, concluye.