A sus 70 años, el pionero del reggae peruano, Pochi Marambio, aún tiene muchos temas por cantar junto a Tierra Sur. Con una trayectoria artística de 40 años de presentaciones y producciones ininterrumpidas, la banda lanzó “Hay amor”, el tema adelanto de su nuevo disco “Siempre bien”, que estará disponible en primavera.

Tierra Sur está conformada actualmente por los cinco hijos de Pochi Marambio, tres amigos y un nieto, y pasó por diversas formaciones a lo largo de su historia. En su configuración actual, cuenta con Raquel Marambio y Camila Visscher (coros), Alec y Joaquín Marambio (guitarra), Noel y Andrei Marambio (bajo), Daniel Vigo (batería) y Lorenzo Susti (teclado). Fue junto a este talentoso equipo que el artista estrenó “Hay amor”, un tema que habla sobre un amor espiritual y cuyo videoclip está dirigido por Donald Wilson, el mismo director de su canción “Tocan a la puerta”.

El inagotable Pochi Marambio y Tierra Sur lanzó el año pasado “Cuando sea mayor”, álbum musical para niños (Foto: Alessandro Currarino)

De todos los integrantes de la banda, Pochi Marambio fue testigo del surgimiento de agrupaciones reconocidas como La Renken o Laguna Pai, así como de la desaparición de Hojas Secas, Los Nuevos Predicadores o Turmanye. Sin embargo, estos eventos no desmotivaron al cantante, quien perseveró en la escena musical. “Sabía que no sería reconocido hasta mucho después. Compongo desde los años 70 y tuve que esperar hasta 1992 para que una disquera nos prestara atención y produjera ‘Mi marimba’”, agrega Pochi, cuyo viaje musical en el reggae se inició al escuchar la interpretación de “I Shot The Sheriff” por Eric Clapton.

“La canción era muy buena, pero no era de Clapton, sino de Bob Marley, entonces le pedimos a unos extranjeros si podíamos copiar unos casetes que tenían de Marley y así nos adentramos a ese mundo”, comenta el artista que, bajo la influencia del icónico cantante jamaiquino, compuso su tema más popular. “La canción ‘Mi marimba’ salió espontáneamente mientras hacíamos un coro de Bob Marley en un show, luego de ese concierto, el público nos pidió que la tocáramos siempre, ahí nos pusimos a componer algo más serio”, suscribe.

Pochi Marambio y Tierra Sur lanzaron "Hay amor", tema adelanto de su nuevo álbum "Siempre bien" / Hugo

La nueva marimba

Bajo la idea de producir un nuevo álbum que iguale el impacto de su aclamado disco “Mi Marimba”, el cual celebró sus 30 años en 2022, Pochi Marambio se encuentra enfocado en crear una obra que lo mantenga activo y refleje la armonía presente en su vida. A pesar de que su público sigue demandando en cada concierto algunas de las 14 canciones de ese disco icónico, el cantante considera importante seguir evolucionando y sorprendiendo a sus seguidores. “Sigo lleno de energía para seguir produciendo música. A esta edad, comprendí que el éxito no se basa en firmar discos o ganar grandes sumas de dinero, sino en sentir la gratitud del público en el escenario”, comenta el artista que no cree en la decadencia de un genero musical, sino en nuevas oportunidades de cambio.

Esta mentalidad positiva se ve reflejada en el título de su próxima producción musical, “Siempre bien”, una frase a la que Pochi siempre responde, incluso en momentos difíciles. “Mi canción dice: ‘Verbo y fe hacen lo real’. Eso representa mi optimismo personal, es ‘pochitivo’”, menciona el cantante, quien no siempre tuvo la ambición de ser músico. “Mi sueño era ser un pintor reconocido, pero me desanimaba cuando mis exposiciones no atraían público a las galerías. Estaba viviendo algo irreal en un entorno donde el estado de la cultura no era favorable”, agrega el artista, quien ahora exhibe con orgullo un autorretrato que creó con la ayuda de su hija Raquel Marambio.

Pochi Marambio presentará su nuevo álbum a finales de este año durante la temporada de primavera / Hugo

En cuanto al estreno de la canción, el artista espera que acabe lo que denomina como “falso invierno” para lanzar su nueva producción que tendrá una producción extranjera, invitados nacionales, exintegrantes originales de Tierra Sur y temas inéditos que escribió cuando era joven. “Estoy completando mis obras para dejar ese legado, me estoy animando también a hacer folclore y música espiritual, ya no será de labio a oído o bolsillo, sino de corazón a corazón”, concluye.