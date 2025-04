Tilsa Lozano se ha convertido en el centro de la noticia luego de ser captada por las cámaras de “Magaly TV, la firme” ingresando a un hotel con su esposo Jackson Mora, de quien se había dicho que marcó distancia hace algunas semanas luego de rumores de una presunta infidelidad.

Ahora, la conductora de televisión no tuvo reparos en referirse a las imágenes que protagonizó con su esposo y que ella dará explicaciones cuando se le dé la gana, ya que va a “apechugar” sus decisiones.

“Las personas cercanas a mí saben cuál es la situación actual… Sí voy a hablar de todas maneras, yo no tengo problemas en hacerlo y nunca lo he tenido, y apechugar cada una de mis decisiones y de mis acciones, pero lo voy a decir mañana”, explicó Tilsa en ‘La Noche Habla’.

Cámaras de Magaly Tv captaron a Tilsa Lozano y Jackson Mora.

Asimismo, Tilsa Lozano hizo énfasis en que no tiene que darle explicaciones de su vida a nadie, pero que sí hablará sobre lo sucedido en el futuro.

“Voy a hablar, pero voy a hablar cuando a mí me dé la gana de hablar. Y así como durante dos meses no he dicho nada, porque estoy esperando el momento preciso, lo haré cuando yo quiera, de una manera seria, como corresponde el tema. Así que, mañana voy a hablar”, puntualizó.

Asimismo, Tilsa Lozano también aprovechó el momento para resaltar que hay algunos reporteros que no han guardado el debido respeto al espacio de sus hijos, hecho que no puede permitir.