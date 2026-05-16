La banda colombiana de pop Timo dará un concierto en Lima el próximo 8 de noviembre en el Centro Cultural de Barranco (CCB) como parte de su gira internacional “Canto pa no llorar”.

El repertorio se enfocará en su último álbum de estudio, que refleja el momento actual de Andy, Alejo y Pepa. Según los músicos, este trabajo consolida su identidad sonora al “transformar la nostalgia en energía luminosa”.

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La venta de entradas iniciará este martes 19 de mayo a partir de las 10:00 a. m. en Joinnus, con precios que van desde los S/ 155 más beneficios exclusivos para usuarios del banco Interbank.

De ese modo, el espectáculo del grupo colombiano marca su retorno al Perú tras sus recientes presentaciones en los festivales Estéreo Picnic en Colombia y Lollapalooza en Argentina.

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