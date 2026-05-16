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Las entradas están a la venta en Joinnus | Foto: Difusión
Las entradas están a la venta en Joinnus | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda colombiana de pop Timo dará un concierto en Lima el próximo 8 de noviembre en el Centro Cultural de Barranco (CCB) como parte de su gira internacional “Canto pa no llorar”.

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