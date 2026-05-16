La banda colombiana de pop Timo dará un concierto en Lima el próximo 8 de noviembre en el Centro Cultural de Barranco (CCB) como parte de su gira internacional “Canto pa no llorar”.
El repertorio se enfocará en su último álbum de estudio, que refleja el momento actual de Andy, Alejo y Pepa. Según los músicos, este trabajo consolida su identidad sonora al “transformar la nostalgia en energía luminosa”.
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La venta de entradas iniciará este martes 19 de mayo a partir de las 10:00 a. m. en Joinnus, con precios que van desde los S/ 155 más beneficios exclusivos para usuarios del banco Interbank.
De ese modo, el espectáculo del grupo colombiano marca su retorno al Perú tras sus recientes presentaciones en los festivales Estéreo Picnic en Colombia y Lollapalooza en Argentina.
En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.