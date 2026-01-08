Tini regresa a Lima con su “Futttura World Tour” en mayo de 2026

Escuchar
Por Redacción EC

La cantante argentina Tini Stoessel, conocida artísticamente como Tini, regresará a Lima con su “Futttura World Tour” el próximo 30 de mayo en el Estadio Nacional. Las entradas estarán disponibles en Joinnus.

