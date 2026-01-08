Tini regresa a Lima con su “Futttura World Tour” en mayo de 2026

La cantante argentina Tini Stoessel, conocida artísticamente como Tini, regresará a Lima con su “Futttura World Tour” el próximo 30 de mayo en el Estadio Nacional. Las entradas estarán disponibles en Joinnus.
El concierto, organizado en Perú por la productora La Bóveda Entertainment, promete un espectáculo de alto impacto para los fans de la cantautora multiplatino, intérprete de éxitos como “Miénteme”, “La niña de la escuela”, “Cupido”, entre otros.
Su presentación en el coloso de José Díaz ofrecerá una propuesta inmersiva de más de 180 minutos, con un despliegue escénico que incluirá un cuerpo de bailarines, banda en vivo y una cuidada puesta audiovisual que fusiona estética futurista con un enfoque cinematográfico, potenciando cada interpretación.
Nacida en Buenos Aires, Tini acaba de lanzar su nuevo single “36 vidas”, una canción inspirada en la cumbia que aborda temas como la realización personal y el renacer emocional, con un sonido moderno y vibrante.
Cabe señalar que la preventa de entradas se realizará este 15 y 16 de enero, desde las 11:00 a. m., con tarjetas BBVA, e incluirá un 15 % de descuento a través de la plataforma Joinnus.
“Perú, voy por ustedes. Será una celebración y un viaje emocional por las etapas de mi carrera musical y lo que está por venir. Los espero en el Estadio Nacional”, expresó la artista, recordada también por protagonizar la exitosa serie de Disney Channel “Violetta”.
- Campo A Futttura: S/ 654.50
- Campo B La Triple T: S/ 476.00
- Tribuna Oriente Violetta: S/ 552.50
- Tribuna Occidente Miénteme: S/ 552.50
- Tribuna Norte Apdayc: S/ 212.50