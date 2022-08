La argentina Tini Stoessel, a sus 25 años, ha conseguido posicionar varios de sus sencillos entre los primeros lugares de las listas de reproducción, incluyendo su último lanzamiento “La Loto”, junto a la estadounidense Becky G y la brasileña Anitta. Tres mujeres poderosas que se inspiraron en el espectáculo ´Moulin Rouge´ para deslumbrar. En conversación con El Comercio, Tini confesó que la colaboración surgió de manera orgánica y eso fortaleció la amistad de las tres, que surgió en redes sociales.

Tini, que saltó a la fama con tan solo 14 años en la serie “Violetta” de Disney, regresará al Perú este 29 de agosto para reencontrarse con su público y compartirle ese mensaje de amor propio con el que están envueltas cada una de sus canciones.

—Hace poco lanzaste “La Loto” junto a Becky G y Anitta, ¿cómo surgió este sencillo que tiene más de 32 millones de reproducciones en Spotify?

Esta canción yo la tenía desde antes, ya la había hecho en el estudio como hace año y medio, por ahí. A las chicas ya las conocía de redes y nos llevamos bien, pero nos hicimos mejores amigas en Miami. Ahí les dije “tengo una canción para mandarles”, me dijeron “obvio, mándala”. Y literal fue muy genuino. A veces pasa que, a través de la disquera conoces a un artista, pero en este caso fue entre nosotras. A las dos les encantó la canción, se pusieron a grabar y a los pocos meses la sacamos. Mi parte ya la tenía, ellas escribieron sus partes alrededor del concepto de la canción que ya estaba escrita. La rompieron.

—Entonces, esta colaboración fue muy íntima entre ustedes...

Sí, y es super lindo cuando pasa eso porque es conectar desde otro lado con el artista. Hablar directamente de todo, del video, cuando te mandan su verso. Cuando se da de esa manera es súper lindo.

—El brillo, las perlas y el lujo fueron protagonistas del videoclip, ¿cómo llegaron a esta idea creativa?

Quisimos hacer un video mezclando un poco de antes y de ahora. Al estilo de ´Moulin Rouge´. Adaptándolo al estilo de cada una. El estilo está re marcado en las tres. Pero, con sus brillos, perlas, con lo que cada una quiso ponerse. Sentirse libre de ponerse lo que cada una quiere. Lo que sí pactamos fue la paleta de colores para que tenga un sentido en el set y la filmación. La pasamos re bien, nos divertimos, bailamos, estuvimos en Los Ángeles filmando. La canción es eso: amarse a uno mismo, que al fin y al cabo es lo más importante. También pasarla bien entre amigas, hacer y decir -obviamente con respeto- lo que uno quiera decir. No importa el qué dirán.

—Tini, si bien dentro de tu repertorio tienes canciones donde te muestras más vulnerable como “Carne y Huso”, en “La Loto” es completamente lo contrario, ¿el empoderamiento femenino en su máximo esplendor podríamos decir?

Totalmente. Creo que el estar con el corazón roto se puede ver desde esos dos escenarios. Ninguno de los dos es constate. Siempre pasas por alguno de los dos. O pasas unas horitas por uno y de ahí otras horitas por otro. Yo, a la hora de escuchar música, consumo esa forma del artista de comunicarse de esa manera. No estoy constantemente (en lo emocional) como “Carne y Hueso”, aunque sí tengo mis momentos. Pero también tengo otros donde necesito salir de esa energía para entrar en “La Loto”. Lo que tú dices, al final “Carne y Hueso” cuenta esta historia de desamor y del corazón partido; pero hacia el final de la canción dice “Así te ame, yo me amaré”. Al fin y al cabo, tiene un mensaje similar (a “La Loto”), siendo de diferentes estilos musicales.

—”La Loto” tiene su propia coreografía que ha sido replicada mucho en Tik Tok [al cierre de este artículo, tiene más de 76.2 millones de reproducciones]. Pero no es la primera vez que lo haces. ¿Cómo surgió esta idea de ponerle estos pasos a tus canciones para que tus fans puedan replicarlo a su estilo?

Yo trabajo con Dani, mi coreógrafa desde que tengo 12-13 años. De toda la vida. Y la armamos buscando referencias. Yo soy la niña referencias, literal. Me miro todo, tengo mis grandes referentes. Siento una canción y digo “me acuerdo de este videoclip donde me gustó tal cosa”. Regreso al videoclip y lo encuentro. Retengo mucho esas ideas. En cuanto al baile también es así. “Esta fuerza que muestra este videoclip me gustaría poder llevarlo a cabo en esta canción porque siento que tiene que ver”. Y así es más o menos que vamos armando las coreos o los shows. Mucho tiene que ver con lo que uno siente. Ideas, cosas que soñaste, que te sucedió en la calle; pero también de artistas que admiro.

El último lanzamiento de Tini Stoessel es "La Loto" junto a Becky G y Anitta. (Foto: Sony Music)

—¿Quién es ese principal referente para tu carrera?

Beyoncé. Ya deben estar hartos de escucharme porque siempre la nombro. Creo que es una maestra para todos y todas. Yo literalmente aprendo de ella. La miro para aprender, es muy loco. Pero sí, me pasa eso. No solo el aprendizaje, sino las ganas de ser mejor, salir adelante, sacar fuerzas, aunque no las tengas como ella que es una mujer increíble.

—Hace más de diez años participaste en la serie “Violetta” de Disney, a la cual audicionaste con 13 años. ¿Cuál es la mejor lección que te dejó esa experiencia?

Fue larga. No fue solo como “me llevo esto, nada más”. Yo creo que me llevo de todo. Fue justo en un momento muy delicado, no en el mal sentido, pero para cualquier ser humano los 13 años es cuando estás empezando a conocer la vida, un poco más separada de tus papás o las personas que te acompañan y, de un día para el otro, es un proyecto que explota. De estar todos los días y tener una rutina en Buenos Aires, pasas a estar 15 días por año. Me cambió mucho la vida. Yo creo que aprendí un montón de cosas, crecí muchísimo y hoy soy la persona que soy en gran parte por todo lo que crecí emocionalmente y la madurez que tengo en un montón de cosas por haber vivido tantas cosas de joven. Creo que me dio eso. En lo profesional, (me dio) el oficio. A la hora de subirse a un escenario no es fácil, escucharse bien, poder cantar en vivo, la idea de armar un show, hacia dónde quieres ir, todo eso te lo da la experiencia. Más allá de que tú vayas a estudiar, hasta que lo pones en práctica pasa el tiempo y yo creo que “Violetta” me dio un oficio tremendo al momento de empezar mi carrera como artista. En eso voy a estar recontra agradecida siempre.

Tini confiesó a El Comercio que su experiencia en la serie "Violetta" de Disney le sirvió para descubrir el oficio que tiene: ser cantante. (Foto: Sony Music)

—En pocos días regresas a Perú para reencontrarte con tus fans, ¿cuáles son tus expectativas?

Es una locura porque siempre que voy allá, hasta el momento en que me estoy subiendo al avión están ahí, acompañando. No lo puedo creer. Recuerdo que el último show en el que estuve allá fue una locura el público. La pasión con que cantan y con la que están presentes en cada tema es muy loco. Tengo muchas ganas de volver. Gracias por todos los mensajes que me mandaron de que van a estar ahí. Están recontra invitados si quieren ir. Es un show para disfrutarlo, para que te saque una sonrisa, para que te conecte, para que salgas del show y digas ´me dieron ganas de hacer tal cosa o de hablarle a esta persona y solucionar algo´. Lo que sea que sea para bien es mi intención siempre al hacer un show y armar la idea.