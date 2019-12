“La gloria es Dios, te lo dije”. No pocos se desconcertaban al escuchar esa frase al final de las canciones de Tito ‘El Bambino’. No es que el reguetón haya sido ajeno al cristianismo (ahí está “Esposa mía”), pero la sorpresa y aparente contradicción eran inevitables luego de oír frases como “Cuando sienta el boom de este perreo intenso” o “Que estás en falda y se te ve to’. Flaqueaste. Mi combo te ligó”.

Trece años después del lanzamiento de “Siente el boom”, uno de los temas más populares del boricua Efraín Fines, El Comercio tuvo la oportunidad de preguntarle cómo se le ocurrió agregar esa frase, disruptiva si se toma en cuenta el erotismo que caracteriza al reguetón. “Creo que es como un grito de guerra –señala–. En los ‘outro’ de las canciones siempre se da gracias a los productores, se los menciona, y pensé en hacerlo con el que me dio todo. ‘Dios los bendiga’ es eso”.

Aun así, hay quienes pueden pensar que existe un divorcio entre predicar la palabra de Dios y, en simultáneo, hablar del baile como una forma de tener sexo. Incluso, Héctor Delgado –quien dejó el apodo del ‘Father’ para dedicar su vida a Cristo– reniega de su pasado y del dúo que formó con Tito. “Me arrepiento de todo lo que hice”, declaró hace unos años a Univisión en referencia a éxitos como “Baila morena” o “Felina”.

Al respecto, Tito responde que si bien él cree que Dios es “el rey supremo” que guía su vida, su trabajo es hacer música y entretener a la gente. “Entonces lo que hago es siempre tenerlo presente –anota–. Yo no me arrepiento de todo lo que la música me ha dado y cada quien tiene una vida distinta y la maneja como mejor crea. Mi trabajo es ese y estoy agradecido con Dios y eso no me lo quita nadie. No tengo por qué agradarle más o menos a la gente. Si eso le molesta a alguien, a mí no me interesa. Cada uno tiene una historia y decide por qué la cuenta”.

NUEVO MATERIAL

El sábado, Tito ‘El Bambino’ se presentará en el festival Barrio Latino. Allí, él recorrerá lo mejor de su repertorio e incluirá sus más recientes lanzamientos.¿Cuándo el boricua pondrá final a seis años de silencio discográfico? “Ya tenemos preparado un disco –señala–, pero ahora estamos trabajando sencillo por sencillo y nos sentimos bien trabajando así. Para el 2020 lanzaremos el nuevo material, aunque mantendremos la misma metodología”.