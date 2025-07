Con un lleno total, Tito Nieves celebró sus 50 años de trayectoria artística en el Gran Teatro Nacional de Lima, ofreciendo un concierto el pasado 29 de junio.

La velada contó con la participación especial de Gianmarco, Daniela Darcourt y Christian Alicea, quienes se unieron al salsero en distintos momentos de la noche.

El show comenzó alrededor de las 5:00 p. m. con el tema “Señora Ley”, dando paso a un repertorio cargado de clásicos de la salsa romántica.

Durante el concierto, Tito hizo una pausa para recordar a Héctor Lavoe, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, y también invitó a su esposa Janette al escenario para agradecerle su apoyo a lo largo de su carrera.

Tito Nieves durante su concierto en el Gran Teatro Nacional de Lima, el pasado 29 de junio. | Foto: @pierocolomer

Grandes éxitos y momentos memorables

El repertorio incluyó temas como “El amor más bonito”, “Fabricando fantasías”, “De mí enamórate”, “I’ll Always Love You”, “Almohada”, “Tuyo”, “Más que tu amigo” y “Lo que son las cosas”, entre otros.

Uno de los momentos más destacados fue la sorpresiva aparición de Gianmarco, quien interpretó junto a Nieves el tema “Si me tenías”, protagonizando un emotivo abrazo al final de la canción.

Tito Nieves y Gianmarco en el Gran Teatro Nacional | Foto: @pierocolomer

MÁS INFORMACIÓN: Lenin Tamayo finaliza etapa como artista independiente con recital en el Circuito Mágico del Agua

Daniela Darcourt y Christian Alicea: sus invitados

Daniela Darcourt también tuvo una participación especial al interpretar “Si tú te atreves” junto a su mentor Tito Nieves, en una de las presentaciones más emotivas de la noche.

Tito Nieves y Daniela Darcourt | Foto: @pierocolomer

Posteriormente, se unió a Christian Alicea para cantar “Qué más da”, tema incluido en el nuevo álbum de la peruana, 'Soy’.

Daniela Darcourt y Christian Alicea en el Gran Teatro Nacional | Foto: @pierocolomer

Por su parte, Alicea interpretó “La salsa vive” y mostró su destreza en las congas, aportando energía y ritmo al escenario.

Daniela Darcourt, Christian Alicea y Tito Nieves en concierto | Foto: @pierocolomer

El concierto culminó con “I Like It Like That”, interpretado por Tito junto a Daniela y Christian, desatando una fiesta en el Gran Teatro Nacional.