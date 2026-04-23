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La banda TK presentará sus nuevos temas el 24 de abril, a las 8:00 p.m., en el Sargento Pimienta. Entradas disponibles en Joinnus. (Créditos: Jessica Tang)
La banda TK presentará sus nuevos temas el 24 de abril, a las 8:00 p.m., en el Sargento Pimienta. Entradas disponibles en Joinnus. (Créditos: Jessica Tang)
Por Ángel Navarro Quevedo

El regreso de TK no empezó en un estudio ni en una sala de ensayo, sino alrededor de una parrilla. Después de años sin actividad sostenida, la banda volvió a reunirse casi por inercia, entre bromas y recuerdos, hasta que alguien mencionó unas viejas maquetas. Lo que parecía una anécdota terminó convirtiéndose en el punto de partida de “Desechos sustanciales”, su nuevo disco que ya cuenta con dos temas publicados: “Niño Cohete” y “Turbulencia”.

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