El regreso de TK no empezó en un estudio ni en una sala de ensayo, sino alrededor de una parrilla. Después de años sin actividad sostenida, la banda volvió a reunirse casi por inercia, entre bromas y recuerdos, hasta que alguien mencionó unas viejas maquetas. Lo que parecía una anécdota terminó convirtiéndose en el punto de partida de “Desechos sustanciales”, su nuevo disco que ya cuenta con dos temas publicados: “Niño Cohete” y “Turbulencia”.

La decisión fue tan simple como reveladora: revisar el pasado. En esos archivos —algunos inconclusos, otros olvidados— encontraron canciones que nunca llegaron a ver la luz. “Aún hay cosas muy sinceras que contar, sin ningún tipo de presión externa, sin un premio de MTV”, comenta el vocalista, quien reconoce que ese material les permitió reconectar con una etapa menos condicionada de su proceso creativo.

TK regresa con “Desechos sustanciales”, un disco construido a partir de maquetas recuperadas que reinterpreta su sonido desde la experiencia acumulada. (Créditos: Jessica Tang)

El resultado no es un ejercicio de nostalgia pura, sino una reinterpretación. Las canciones han sido producidas desde el presente, con la experiencia acumulada de dos décadas y una perspectiva distinta sobre la música y la vida. “No quisimos copiar lo que éramos, sino trabajar esas ideas como nos provoca hoy”, explica.

El primer adelanto, “Niño Cohete”, funciona como una puerta de entrada más intuitiva que estratégica. No hubo una decisión conceptual detrás, sino una afinidad compartida. “A veces las canciones simplemente se imponen solas y nosotros corremos detrás de lo que nos pide”, dice el vocalista. El lanzamiento forma parte de una estrategia gradual: sencillos espaciados que desembocarán, eventualmente, en un disco completo de doce temas, concebido a la antigua, pero distribuido bajo las reglas actuales.

El éxito del rock

Si algo atraviesa el regreso de TK es la conciencia de haber sido parte de un momento irrepetible. A inicios de los 2000, la banda no solo alcanzó visibilidad, sino que coincidió con una serie de factores que impulsaron al rock peruano hacia afuera. La aparición de MTV Latino fue uno de ellos, abriendo una ventana que antes no existía.

El acceso, sin embargo, no era inmediato. Había que tocar puertas —literalmente—. “Era otra lógica: nosotros tuvimos que viajar, llevar el material en avión e insistir tocando puertas”, recuerda el vocalista. Esa insistencia rindió frutos y generó un efecto dominó: programación en televisión, interés radial y, eventualmente, una escena que comenzaba a consolidarse.

La banda peruana vuelve a los escenarios tras años de pausa, apostando por una estrategia de lanzamientos progresivos con temas como “Niño Cohete” y “Turbulencia”. (Créditos: Jessica Tang)

A eso se sumó el crecimiento de festivales y la aparición de nuevos espacios de difusión. La competencia entre marcas y la expansión de canales musicales locales configuraron un circuito que permitió a varias bandas profesionalizarse. TK supo capitalizar ese momento con una mezcla de disciplina y reinversión constante.

Pero los ciclos cambian. La irrupción de otros géneros desplazó al rock del centro de la conversación masiva. No se trata de desaparición, sino de reconfiguración. “El rock no muere porque no necesita ser el género predominante, solo necesita aparecer cuando lo convocan”, sostiene Dibós.

En paralelo, la industria también ha mutado. El cierre de los canales musicales de MTV marcó simbólicamente el fin de una era. Para TK, la pérdida es también personal: “Es como ver morir a un amigo querido, uno se siente mal porque ves su caída”. A eso se suman tensiones persistentes, como los conflictos por regalías que atravesó la agrupación. “La música no debería ser un asunto de quien gana más, y quien gana menos”, agrega. Aun así, la banda insiste en lo esencial: mantenerse activa, producir y volver al escenario para recordar que lo suyo es una carrera de largo aliento.