“Tocar rock también es una forma de hacer patria”: Rock Patrio, el festival que celebra al Perú a su manera

Fiestas Patrias no suenan solo a cajón y guitarra. También hay distorsión, pogo y letras que gritan lo que muchos prefieren callar. Esa es la propuesta de Rock Patrio, festival que busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes ven en el rock nacional una forma de expresar identidad y pertenencia.

“Tocar rock también es una forma de hacer patria. Es resistencia, rebeldía y unión. Así como lo criollo forma parte del espíritu de estas fechas, el rock también es una bandera que muchos jóvenes sienten como propia”, explica Pierre On The Rocks, productor del evento que tendrá dos fechas.

Manolo y Salim se presentará en la segunda fecha de Rock Patrio como parte de las bandas rock peruanas. (Foto: Allen Quintana) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

El viernes 18 de julio estará dedicado al punk rock peruano, con bandas emblemáticas como 6 Voltios, Chabelos, Cuchillazo, Tragokorto, Aeropajitas, Dmente Común y Los Carpinteros. El sábado 19, en cambio, estará centrado en el pop rock y la fusión, con la participación de agrupaciones consagradas como Amén, Mar de Copas, Campo de Almas, LBD (Salim & Manolo), Phonic e Inzul. Ambas fechas incluirán también a proyectos emergentes como Sikodelic, The Waris, Argonautas, Bang 4 y A tiempo.

Rock e identidad

El vínculo entre el rock y la identidad nacional no es nuevo, aunque ha sido poco reconocido. En los años noventa, en medio de la crisis política y económica, bandas como Leusemia o Narcosis formaron parte de una contracultura crítica y contestataria. En los barrios periféricos de Lima y en diversas regiones del país, el rock fue una válvula de escape, pero también una forma de libertad para quienes buscaban una identidad fuera del molde. Esa herencia no ha desaparecido.

“El rock es resistencia, y eso lo hace especialmente relevante en julio, cuando el país se mira a sí mismo —señala Pierre On The Rocks—. Hacer rock en el Perú es muchas veces ir contra la corriente: sin apoyo institucional, sin medios masivos, sin espacios estables. Pero ahí sigue, porque sigue diciendo cosas que no han dejado de importar”.

On the Rock Concerts, productora a cargo de esta experiencia, presenta este festival donde estarán las bandas más representativas del rock y punk peruano. (Foto: Allen Quintana) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

En un país donde la música criolla sigue siendo la banda sonora oficial de Fiestas Patrias, este festival propone una nueva mirada generacional. No se trata de negar lo tradicional, sino de ampliarlo. Añadir nuevas voces, nuevos sonidos y el estruendo necesario para hacer ruido donde antes hubo silencio.

Es una celebración coral. Bandas consagradas, leyendas del punk y proyectos emergentes comparten escenario con un objetivo común: reafirmar que el rock peruano existe, suena fuerte y tiene algo que decir. “Rock Patrio nació con la idea de unir. De mostrar que estas bandas, a pesar de sus estilos distintos, se reconocen en lo mismo: en las ganas de hacer algo propio, de celebrar lo suyo”, afirma Pierre.

El festival no solo pone música sobre el escenario. Plantea una pregunta: ¿por qué lo popular debe sonar siempre igual? En un país donde las marchas militares y los valses tienen su lugar asegurado, Rock Patrio insiste en que también hay otros sonidos que merecen ser escuchados.

Más allá de la estética —peinados, púas, camisetas negras—, lo que propone es algo más esencial: ver a cientos de personas cantando al unísono, como comunidad. Porque hacer patria, a veces, es simplemente encontrar una canción que nos reúna.