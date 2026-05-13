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Resumen

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El momento en que Los Mirlos pisaron el escenario de Coachella no fue solo una consagración tardía: fue, más bien, el punto de partida de algo mayor. De ese cruce —entre la psicodelia amazónica y un público global en búsqueda de nuevos sonidos— nace “The World Meets Los Mirlos”, su nuevo álbum, concebido como una cartografía de encuentros musicales a lo largo de su trayectoria. “Es nuestro momento. Todo el mundo quiere grabar con Los Mirlos”, resume Jorge Rodríguez, fundador y voz histórica del grupo.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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