El momento en que Los Mirlos pisaron el escenario de Coachella no fue solo una consagración tardía: fue, más bien, el punto de partida de algo mayor. De ese cruce —entre la psicodelia amazónica y un público global en búsqueda de nuevos sonidos— nace “The World Meets Los Mirlos”, su nuevo álbum, concebido como una cartografía de encuentros musicales a lo largo de su trayectoria. “Es nuestro momento. Todo el mundo quiere grabar con Los Mirlos”, resume Jorge Rodríguez, fundador y voz histórica del grupo.

El ascenso internacional de la banda no es producto de una estrategia súbita, sino de una acumulación paciente. Desde el documental “La danza de Los Mirlos”, que circuló en espacios culturales y universidades fuera del Perú, hasta presentaciones en plataformas como KEXP, el grupo fue instalando su sonido en circuitos que antes le eran ajenos. Lo que empezó como una curiosidad —una cumbia con guitarras que evocan paisajes amazónicos— terminó convirtiéndose en una identidad reconocible: la cumbia psicodélica amazónica.

Un puente entre escenas musicales. El disco incluye colaboraciones con artistas como Rubén Albarrán, Bomba Estéreo y Los Bunkers. / ANTONIO MELGAREJO

A esa visibilidad se sumaron festivales como Festival Cordillera, donde compartieron cartel con artistas contemporáneos, y una serie de giras que los llevaron por Estados Unidos y Europa. También llegaron los guiños de otros músicos: desde referencias a sus canciones en conciertos como el de Franz Ferdinand en Lima hasta la invitación de Miki González para tocar junto a él durante el regreso del Vivo X el Rock.

Ese tránsito también se debe, en parte, a una estructura familiar que permitió profesionalizar la gestión del grupo sin perder su esencia. Hijos e hijas asumieron roles en la dirección musical, el manejo digital y la producción, adaptando la banda a las nuevas dinámicas de circulación. Así, mientras el vinilo vuelve como objeto de culto, Los Mirlos también se mueven con naturalidad en plataformas digitales. El resultado es una agrupación que, a sus 53 años, no solo sobrevive, sino que se expande.

Jorge Rodríguez lidera el proyecto. El fundador del grupo destaca que el nuevo álbum refleja décadas de crecimiento y conexión internacional. / ANTONIO MELGAREJO

Los Mirlos y amigos

“The World Meets Los Mirlos” nace de una coproducción entre Revancha y BMG Internacional, con un objetivo claro: tender puentes. El disco reúne 12 canciones —con posibilidad de una edición deluxe— en las que cada tema es una colaboración. Más que un compilado, funciona como un laboratorio donde la cumbia amazónica se mezcla con distintos acentos.

Entre los nombres convocados aparecen Rubén Albarrán, Mireya Ramos, Chicha Libre y La Lom, así como la banda británica Los Bitchos. A ellos se suman propuestas más cercanas al pop latino y la música urbana, como Guaynaa, además de artistas vinculados a la escena alternativa como Toy Selectah o 311.

De la Amazonía al mundo. Tras su paso por escenarios como Coachella, Los Mirlos consolidan su identidad como referentes de la cumbia psicodélica amazónica. / ANTONIO MELGAREJO

El listado se amplía con nombres de países más cercanos, como Bomba Estéreo, Monsieur Periné y Los Bunkers, además de un invitado adicional que será revelado el día del lanzamiento del disco. También participan proyectos emergentes como La Coreañera, Funky Munchies, Dusty y Big Sempan. Cada colaboración responde a un encuentro concreto: algunos surgieron en giras, festivales o sesiones improvisadas en estudios de México y Estados Unidos.

El proceso de grabación fue itinerante. Los Mirlos aprovecharon sus viajes para registrar canciones en distintos estudios, adaptándose a los tiempos y lenguajes de cada artista. Lejos de imponer su estilo, buscaron puntos de contacto. “El sonido de la guitarra es como el peruano: se acopla a cualquier situación y en cualquier lugar”, explica Jorge Rodríguez.

Más que un giro, el álbum forma parte de años de planificación y proyectos familiares, en los que la cumbia amazónica dejó de ser un género encerrado en su geografía para convertirse en un lenguaje en expansión. En ese sentido, “The World Meets Los Mirlos” es su manera de decir que, medio siglo después, la historia de Los Mirlos no se está cerrando: recién está encontrando nuevas rutas.