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La cantante mexicana Thalía estrenó en abril su nuevo álbum "Todo suena mejor en cumbia", en el que combina colaboraciones con Yuri, Los Ángeles Azules, Valen, entre otros. (Fotos: EFE/Gerardo Briceño)
La cantante mexicana Thalía estrenó en abril su nuevo álbum "Todo suena mejor en cumbia", en el que combina colaboraciones con Yuri, Los Ángeles Azules, Valen, entre otros. (Fotos: EFE/Gerardo Briceño)
Por Leslie A. Galván

La energía desbordante de Thalía aún deja ver a la niña de los años noventa. A la bailarina de “Timbiriche”, formada entre telenovelas y rancheras. A la joven que creció entre el pozole del Día de Muertos y las enchiladas del desayuno, su favorito. Hoy, a sus 54 años, con una carrera que ha cruzado la televisión, hits globales en el género urbano y varias reinvenciones estéticas, la cantante regresa a sus raíces mexicanas con el álbum “Todo suena mejor en cumbia”.

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