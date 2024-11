Es curioso cómo la música perdura en el tiempo. La letra,la melodía, el piano de una canción. Temas que podemos escuchar todos los años, en las radios, en nuestro celular, en un vinilo y que se vuelven con el paso de los años en himnos. Letra en inglés, un piano en una banda de rock/pop y una armoniosa voz que atrapa y se apodera de todo. Si yo imaginase cómo nació “Somewhere only we know” de Keane, pensaría en algo así.

La banda británica visitará nuestro país por tercera vez (vinieron en 2013 y 2019), pero ahora lo hacen en un contexto muy especial. “Hopes and fears”, ese icónico álbum del cuál se desprenden la emblemática “Somewhere only we know”, pero también los exitosos singles “Everybody’s changing” y “This is the last time”, cumple 20 años. Y la banda, surgida en Battle, muy al sur del Reino Unido, viene girando por Sudamérica repasando este disco y toda su trayectoria.

Con “Somewhere only we know”, la banda llegó a lugares que seguramente jamás imaginaron: un Live 8 en el año 2005, Glastonbury en repetidas ocasiones y los escenarios más imponentes del planeta, fueron testigos de cómo una banda indie rock, destinada a suceder a grandes como U2, Oasis o Radiohead, le ponía un piano a su música. Y se convertiría en el gran distintivo de la banda.

Sobre los primeros años haciendo música, la presión de un álbum que superó totalmente las expectativas y cómo las canciones perduran en el tiempo, conversamos en exclusiva con Tom Chaplin, vocalista de la banda Keane.

—Hopes and Fears fue la culminación de un trabajo que llevó años. Conciertos en pequeños bares de Londres, maquetas de canciones que fueron tomando forma poco a poco hasta que finalmente salió el álbum en 2004. ¿Qué es lo que más extrañas de esta etapa como músico y también como banda?

¿Sabes? Una de las cosas que hice recientemente fue ver el documental Beatles ‘Get Back’. Básicamente, porque los mostraba ensayando durante varias semanas, los mostraba en el estudio, a todos sentados en un círculo, trabajando en canciones, discutiendo, fumando, charlando, riendo, diciendo tonterías o siendo profundos. Ya sabes, todo tipo de elementos que forman parte de una banda. En muchos sentidos, me recordó a cómo solíamos hacer las cosas en los primeros días de Keane. Solíamos preparar nuestras cosas, nos poníamos en semicírculo y todos traíamos canciones y tocábamos. Y era algo hermoso, ¿verdad? Y se creaba magia en la sala.

Y lo que es interesante, creo, es que una vez que nos convertimos en una banda, debido a la tecnología y también a la necesidad, la música se hacía de una manera muy diferente. Tenías un montón de demos y, cuando estabas satisfecho con todos, ibas a un estudio y grababas todo capa por capa. Creo que perdimos esa sensación de ser solo tres o cuatro, como era al principio y también ahora. Pero nos reunimos en una especie de grupo, intercambiamos ideas y luego tocamos canciones. Creo que eso desapareció cuando nos convertimos en una banda exitosa y contratada. Eso es lo que más extraño.

—Pareciera que es algo a lo que les gustaría retornar…

De hecho, es algo que vamos a empezar a hacer de nuevo. El año que viene, cuando volvamos al estudio, hemos decidido que vamos a hacer las cosas de una forma mucho más orgánica. Y eso es algo que espero con muchas ganas.

—Cuando lanzas un nuevo álbum, entiendo que puedes fijarte objetivos. ¿Cuál era el objetivo realista con “Hopes and Fears”? ¿Y en qué momento te diste cuenta de que todas tus expectativas iban a ser superadas?

Bueno, nuestro principal objetivo cuando éramos una banda independiente era simplemente conseguir un contrato discográfico. Ya sabes, como la mayoría de las bandas, en el fondo pensábamos: ¿no sería genial si fuéramos realmente famosos y pudiéramos hacer giras por todo el mundo? Y que a mucha gente le encante nuestra música, claro. Pero esa no era realmente la prioridad principal.

Lo que realmente queríamos era grabar y lanzar discos y tener algunos fans, porque eso es lo que no teníamos antes de que nos ficharan, en realidad. Teníamos un puñado de fans, pero la mayoría eran nuestros amigos y familiares. Así que simplemente queríamos cruzar esa línea y entrar en ese mundo.

Y realmente no sé si pensamos mucho en el éxito que queríamos alcanzar. Creo que se nota incluso porque cuando lo logramos, fuimos terribles a la hora de afrontarlo. Yo fui muy malo a la hora de lidiar con la fama y el éxito.

No teníamos otros objetivos mas que conseguir un contrato, grabar nuestra música y poder estar a un nivel un poco más alto.

—Con Somewhere Only We Know, creo que Keane creó una canción para la posteridad. Pasarán muchos años más y la canción seguramente seguirá sonando. Probablemente ya lo sepas, pero incluso escuché esta canción en algunas bodas…

Sí, yo también la he escuchado en funerales, incluso. Esa canción ha sido como una especie de antorcha para nosotros y ha iluminado partes del mundo en las que nunca pensamos que llegaríamos a tocar nuestra música. América Latina es un gran ejemplo. Todas nuestras canciones son en inglés. Somos una banda indie inglesa. ¿Quién iba a decir que íbamos a venir a esta parte del mundo y a generar tanta pasión?

—No solo una vez. Estamos hablando de tres veces como Keane

Es realmente increíble. Y creo que lo bonito de esa canción es que sigue teniendo vida. Por ejemplo, Lily Allen hizo una versión de ella, que casi la convirtió en una canción navideña por un tiempo y revivió la canción. Y luego, en los últimos años, obviamente, hubo un movimiento en TikTok con ella, y la canción volvió a despegar trayéndonos a varios nuevos fans. Así que lo que me encanta de esa canción no es solo que es una gran canción y espero que sea claramente una canción atemporal, sino que también presenta a la gente el resto de nuestra música. Y espero que les guste lo que encuentren cuando la conozcan. Como dije, es una especie de portador de antorcha.

—Hace unas semanas estuve hablando con Fran Healy de Travis sobre cómo le gustaría que lo recordaran, cómo le gustaría que alguien hablara bien de él dentro de unos años. ¿Estás obsesionado con cómo la gente que te conoce podría hablar de ti en el futuro?

Antes me preocupaba mucho lo que la gente pensaba de mí. Y creo que, particularmente con Internet, aprendes que, hagas lo que hagas, seas quien seas, no todo el mundo te va a querer, respetar o amar, sea lo que sea, ¿sabes? Y el verdadero peligro de Internet es que puedes escuchar esas voces muy fuertes que dicen cosas malas sobre ti.

Creo que es un problema especialmente para los jóvenes de hoy en día. Las redes sociales son especialmente importantes cuando eres adolescente, cuando estás pasando por momentos difíciles en tu vida, o cuando la mayoría de los jóvenes tienen dificultades para tener acceso a los acosadores. Y, ya sabes, la gente que no tiene nada bueno que decir es realmente peligrosa.

Y, sin duda, he vivido algunas cosas desagradables a lo largo de los años, sobre todo en Internet. Ya sabes, la gente publica fotos horribles mías o lo que sea, o dice cosas que no son ciertas, cosas así. Y me parece que, a veces, me resulta muy difícil lidiar con eso. Pero la otra cara de eso es que también tienes que recordar quién, cuántas personas aman y respetan lo que haces.

Creo que ambas cosas son ilusorias y que lo mejor es que probablemente deberías intentar ignorar todo eso y ser tú mismo. No sé sobre un legado o lo que la gente pensará de mí en el futuro. Simplemente siento que, lo que me encanta es ser creativo, tratar de decir algo, tratar de conectar con la gente a un nivel emocional.

Y si les trae alegría y felicidad, es maravilloso. Es un buen trabajo de por vida. Pero lo que la gente piense de mí o cuál sea mi legado, no lo puedo controlar. Hoy en día no gasto demasiada energía preocupándome por esas cosas.

—Esta será tu tercera visita a Perú con Keane, pero también pudiste venir como solista. ¿Es seguro que los fans en Sudamérica son un poco más locos y apasionados? ¿Lo sientes de esa manera?

Sí, definitivamente. Sudamérica es el único lugar en el mundo al que vamos y nos reciben cientos de fans en el aeropuerto para empezar. Eso, por ejemplo, no me pasa cuando vuelvo a casa. Cuando entro por la puerta de mi casa, después de volver de una gira, mis hijos me miran y no dicen eso. La idea de que aterricemos en un aeropuerto de un país al otro lado del mundo y haya cientos de personas allí para recibirnos es maravillosa. Claro, tampoco me gustaría tenerlo todo el tiempo. No quisiera ser una gran estrella de fama mundial que tuviera eso todo el tiempo, en todo el mundo. No creo que pudiera soportarlo.

Pero durante tres o cuatro semanas, venir de gira a Sudamérica y sentir esa pasión y esa energía es maravilloso. Es muy bueno para mí mismo. Esa es la sensación que he tenido en los últimos días.

Y no se trata solo de la reunión en el aeropuerto, sino también de los shows, ¿no? Es decir, es el nivel de emoción que sientes en los shows. Y la gente lo da todo, y un concierto es algo que se da en ambos sentidos. Nosotros también intentamos darlo todo. Y si el público también lo da todo, se crea este tipo de combinación, ¿no? Es una combinación hermosa. Es por eso que nos encanta tocar. Es por eso que a la gente le encanta venir a los shows en vivo. Y creo que en esta parte del mundo, más que en cualquier otro lugar, eso sucede de manera extrema, y nos encanta.