Este miércoles 20 de enero, Joe Biden será nombrado el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y como ya lo habían anunciado previamente, Lady Gaga y Jennifer Lopez acompañarán al demócrata y a la nueva vicepresidenta, Kamala Harris, con presentaciones musicales. A tan solo horas de dar inicio a la ceremonia, ambas cantantes ya se encuentran en Washington, D.C. en donde aprovecharon para compartir fotografías.

En el evento que dará la bienvenida al presidente número 46 de los Estados Unidos se presentará Lady Gaga, quien cantará el himno nacional norteamericano “The Star Spangled Banner”, mientras que Jennifer Lopez brindará un acto musical.

Jlo, por su parte, llegó a la capital de Estados Unidos el martes 19 de enero. Desde que llegó, ella aprovechó la ocasión para compartir momentos con los militares que rodeaban el capitolio. En palabras de la cantante:

“Qué honor pasar unos momentos con estos valientes hombres y mujeres. Gracias por su servicio y sacrificio. Los honro hoy y todos los días. Mañana cantaré para ustedes y para todos los americanos.”

Asimismo, la ‘show girl’ compartió una foto en donde posaba junto a todo su equipo musical.

Por otro lado, Lady Gaga, tampoco dejó pasar la oportunidad de compartir una publicación en sus redes el día martes. La intérprete posó dentro del capitolio y agregó un mensaje de paz para la celebración de Joe Biden y Kamala Harris. En sus palabras:

“Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los americanos. Un día para el amor, no para el odio. Un día para la aceptación, no para el miedo. Un día para soñar con nuestra futura alegría como país. Un sueño que no sea violento, un sueño que proporcione seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio”

