El cantante peruano Tomás Suárez Vértiz continúa labrando su propio camino en la escena musical, agradeciendo el cariño del público y anunciando su participación en la semana turística de Cañete, donde celebrará sus 468 años de creación. Compartirá escenario Eddy Herrera, Corazón Serrano, Armonía 10, Marisol, Michelle Soifer y más.

“Me estoy formando como artista y pronto lanzaré mi propia música. Por ahora estoy trabajando con sencillos conocidos y cuando llegue el momento presentaré mi álbum”, dijo al inicio. Luego complementó: “Muchos me comparan con mi papá, eso no me molesta, pero él siempre va a estar por encima de mí... yo estoy formando mi propio camino”.

Las celebraciones por el aniversario de Cañete se llevarán a cabo del 23 de agosto al 1 de septiembre, según informó la Comisión de Fiestas de Cañete, liderada por la presidenta Alexandra Oré Lurin junto a la productora Diamond. Además, se desarrollarán diversos eventos culturales y una feria gastronómica.

Tomás Suárez Vértiz, hijo del recordado Pedro Suárez Vértiz, enfatizó que su carrera está enfocada en el pop-rock, descartando incursionar en la música urbana.

“La música urbana la escucho pero no tengo pensado hacerla, no es mi enfoque pero la respeto mucho como todos los géneros musicales. Yo estoy enfocado en el pop y el rock. También quiero enfocarme en componer, contar historias, anécdotas; y al igual que mi papá poder cantar en algún momento baladas, reggae, de todo un poco”, aclaró