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Gorillaz debutará en Lima el lunes 23 de noviembre en Lurín Live, tras el cambio de recinto luego de los incidentes ocurridos durante el primer concierto de Robbie Williams. Hablamos con el productor, Toño Jáuregui.
Gorillaz debutará en Lima el lunes 23 de noviembre en Lurín Live, tras el cambio de recinto luego de los incidentes ocurridos durante el primer concierto de Robbie Williams. Hablamos con el productor, Toño Jáuregui.
/ El Comercio/ Difusión
Por Ángel Navarro Quevedo

Aunque las redes sociales muestren su descontento por el cambio de recinto de Gorillaz, las cifras muestran lo contrario. El público sigue comprando. Según Toño Jauregui, productor de One Entertainment, las entradas nuevas ya crecieron al menos un 10 % desde la mudanza y se contempla que más de 35.000 personas asistan al debut de la banda en Lima el 23 de noviembre, en un recinto que genera polémica, Lurín Live, ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur.

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