El cantante Tony Cruz, hijo del recordado bolerista Iván Cruz, regresa a los escenarios y lanza un nuevo tema. Se trata de su propio cover de la canción “Mozo, deme otra copa”, el cual estrenó como tributo a su padre.

De esta forma, el joven intérprete continúa con el legado de su progenitor, a quien rendirá homenaje el próximo 20 de enero en Teatro Plaza Norte.

“A raíz del fallecimiento de mi padre, tomé la decisión de seguir con su legado, porque el bolero necesita un representante. Como todos saben, ya no están los maestros Lucho Barrios, Pedrito Otiniano, Guiller, y mi padre. Será muy difícil llenar ese vacío, pero quiero darle al público romántico lo mejor de mí”, dijo Cruz.

Tony Cruz estuvo radicando en el extranjero por varios años y mantenía su vínculo con la música, por lo que planeaba regresar a los escenarios antes del fallecimiento de su padre.

“Mi padre no influyó para que me dedique a la música, en principio él prefería que me dedicase a algo diferente, pues sabía lo difícil y sufrida que es esta carrera artística”, comentó.

De esta forma, para seguir con la herencia musical de su padre, lanzó el tema “Mozo deme otra copa”, y le rendirá tributo el próximo 20 de enero en el Teatro Plaza Norte, donde tendrá como invitados a los Hermanos Castro.

Las entradas para el show musical de Tony Cruz están a la venta en al web de Teleticket y los precios van desde los S/ 39.