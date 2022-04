La 64 edición de los Premios Grammy tendrá un tinte blanquirrojo. Antonio Guillermo Succar Tayrako, más conocido como Tony Succar, buscará la noche del domingo lograr la proeza de llevarse el gramófono dorado a Mejor álbum tropical latino y poner al Perú en los ojos del mundo. El nombre de nuestro país sonará con fuerza más de una vez en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, pues el disco en competencia se llama “Made in Perú” y está hecho en Perú por talentos peruanos. Y por si eso no fuese suficiente, el percusionista y productor lucirá en la ceremonia un elegante traje de diseñador con el escudo nacional bordado en la espalda.

“No te puedo garantizar que voy a ganar, pero te puedo garantizar que hablaré de nuestra cultura y dejaré un mensaje especial para que todos los peruanos se sientan orgullosos”, asegura el ganador de dos Grammy Latinos.

La ceremonia de los Grammy 2022 se realizará este domingo 3 de abril a partir de las 8 p.m. (hora peruana).

—¿Cómo vives estos momentos previos a los Grammy?

Me siento feliz, emocionado, llegué el jueves por la tarde con toda mi familia a Las Vegas. Es la primera vez que los Grammy americanos se hacen aquí, un lugar que se presta para mucha fiesta y rumba. Estoy conociendo personas nuevas y aprendiendo mucho. Es momento de celebrar la nominación.

—¿Con quiénes viajaste a esta celebración?

Con mis padres y mi hermano. Mi esposa y mi bebe no vinieron porque es un poco peligroso. Emma tiene apenas cuatro meses. También me hubiese gustado que mi abuelito me acompañe, pero desafortunadamente ya no puede viajar, está en Perú. Le vamos a mandar videos para que no se pierda nada.

—¿Es verdad que en homenaje al Perú vas a usar un traje de un diseñador peruano con el escudo nacional en la espalda durante la premiación?

Así es y está muy chévere. Me siento muy orgulloso de ser peruano por eso le dije a Gino Amoretti que quiero hacer algo distinto, dejar un mensaje para que todos los peruanos se sientan orgullosos y el mundo se entere de que el Perú está aquí, compitiendo en una categoría tan difícil como la música tropical, pues no es solo salsa, también es merengue, bachata..., son todos los artistas tropicales. Entonces, es como el momento perfecto de que yo luzca algo especial. Es una sorpresa. Está muy nice.

—Compartes la categoría con Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (“Salswing” ), el Gran combo de Puerto Rico (”En cuarentena”), Aymée Nuviola (“Sin salsa no hay paraíso”) y Gilberto Santa Rosa (”Colegas”). ¿Cómo ves la competencia?

Todos son leyendas de la música, vienen de Cuba, Puerto Rico, Panamá. Para mí es surrealista estar nominado con ellos. Siempre celebro la nominación, nunca espero el Grammy. Ojalá que gane, aunque en realidad creo que es cuestión de suerte. Muchas veces la diferencia la da un voto. Rubén Blades en su speech de los Latin Grammy lo dijo el año pasado: todos son ganadores. Lo más importante es celebrar la música.

—¿El hecho de que Rubén Blades haya ganado el año pasado el Grammy Latino en la categoría Álbum del año con “Salswing” crees que lo coloca como favorito?

Yo diría que sí, es el favorito, es un crack, soy fanático de él, su música es increíble, es lo máximo. Pero Gilberto Santa Rosa también es fuertísimo y el Gran Combo tiene más de 50 años, también ha ganado Latin Grammy. Aymée también ha ganado un Grammy, es una gran compositora y cantante. Es una categoría increíble y lo que más me gusta de esto es que estamos hablando de que todos los discos de la categoría son salsa, no hay merengue, ni bachata, ni cumbia. Me hubiese encantando la diversidad, pero que todos los nominados seamos salseros es un mensaje fuerte e importante. Estamos unidos para hacer buena música, para que el público siga gozando y la industria siga respetando y apoyando el género.

—La salsa no está de moda, pero se mantiene vigente con innovaciones.

Todo va en ciclos en esta industria. Lo que quiero hacer es inspirar a la juventud, hacer de esta generación músicos que puedan competir contra leyendas como Rubén Blades o el Gran Combo. Que la gente los vea, los escuche, y se anime a apoyarlos. Uno nunca sabe.

—¿Buscas poner a la salsa de moda?

Ese precisamente es el enfoque, por eso mezclo mucho mi música con diferentes géneros, como lo que hice con el disco en homenaje a Michael Jackson (”Unity“), y ahora estoy haciendo algo con Bruno Mars, que está nominado en Canción del Año en los Grammy. Estoy haciendo una versión de salsa increíble con esa canción (“Leave The Door Open”). A un Rubén Blades o a un Gilberto Santa Rosa nunca se les va a ocurrir hacerlo porque no es su onda. Lo hace Tony Succar porque está loco y metido en toda esta onda de fusión.

—“Live in Perú es el resultado de mucho esfuerzo, energía, varias días sin dormir al punto que terminaste en la clínica a consecuencia del estrés...

Son muchos detalles. Si quieres sobresalir no necesitas tener el mejor equipo de marketing, ni dinero para poner tu tema en la radio. Estamos aquí enfocándonos en la música y cuando la música está bien hecha, sabes presentar bien el concepto y escoger a los músicos y cantantes adecuados, pesa. Eso te lleva a los premios de la Academia. Lo que hacen ellos es premiar a los que están haciendo la excelencia de la música. Por eso existen los Grammy y por eso apoyo y amo esta Academia. A mí me han cambiado la vida porque si no fuese por ellos, nadie me conocería, seguiría intentando.

—¿Te ves ganador?

Yo no te puedo garantizar que voy a ganar, pero te puedo garantizar que voy a estar en la alfombra roja representando a mi Perú y hablándole a todo el mundo de nuestra cultura. La gente va a saber que “Live in Perú” fue hecho por músicos peruanos, que hacemos buena salsa y que merecemos estar aquí, compitiendo. Uno vive para dejar un legado, no para ganar un Grammy o tener la mejor casa del mundo. Lo hace para llegar al corazón de la gente, motivarlos a cambiar sus vidas, alegrarlos, hacerlos gozar. Estamos aquí para darle felicidad a la gente.

—¿Cómo estás viviendo la etapa de papá?

Es increíble, maravilloso, es una cosa loca, ese amor es demasiado, ahora quiero hacer más cosas y también empiezas a preocuparte más por el mundo, pues todo está cada vez más difícil. Uno no puede controlar al mundo, pero sí puede luchar para dar un mensaje de amor. Y si llego a ganar el Grammy, va para Emma.

—¿Cuándo lanzas el disco que le estás produciendo a tu mamá?

Si todo sale bien a fines de este año. Le estoy poniendo mucho corazón, es una cosa musical espectacular, una fusión, tiene jazz, salsa, festejo, vals, porque mi mamá es así: una combinación. Ya se grabó el tema con La India está increíble. Le tengo mucha fe a este disco, tiene el mismo nivel de las cosas que he hecho o quizás más, va a ser una bomba atómica. Cuando lo haces para tu mamá, la persona que te ha dado la vida, tienes doble motivación.

—¿Y hay posibilidad de que vuelvas a hacer televisión en Perú?

Estamos intentando cuadrar eso. He decidido tomarme un tiempo para hacer este disco, recuerda que soy músico y productor, no una persona de TV, entonces no quiero desenfocarme. Quiero regresar, pero será un poco más adelante. También quiero seguir recorriendo el mundo con presentaciones.

—¿Qué representa esta nominación para ti?

El esfuerzo, la dedicación, es la celebración, no solamente de este disco sino de tantos años de romperse el lomo para poder lograr algo de industria. Esto no es de la noche a la mañana, son muchos años de trabajo y de intentar hacer las cosas bien, de llorar, de enfrentarse con muchas adversidades, con mucha gente envidiosa que te cierra las puertas; pero Dios siempre está ahí para decirte que cuando menos lo esperas vas a llegar. El Perú está aquí, presente, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que la gente lo sepa. Y si ganamos vamos a gozar. Pisco souer para todo el mundo.

