La dupla conformada por Tony Sucar y su madre Mimi se ha convertido en un referente musical en el Perú como en el extranjero. Tras su paso por “La voz”, ambos cantantes preparan nuevos proyectos musicales.

Sin embargo, esta complicidad se vio afectada por conflictos familiares que ocurrieron antes de la pandemia por COVID-19, no fue hasta el año pasado en el que pudieron reconciliarse gracias a la música, contó Tonny Succar para el diario Expreso.

“En la pandemia estábamos distanciados, con problemas familiares. Dios iluminó al productor de Latina y me dijo: “Tony, tú madre canta increíble”, no me dijo nada, la llamó y la convenció. Eso cambió nuestras vidas, hay que perdonar, hay que tener empatía, olvidemos el pasado”, relató.

Tony y Mimi Succar en concierto

Por otro lado, los Succar revelaron que se presentarán este 19 y 20 de setiembre en el Gran Teatro Nacional de Lima. Estará como invitada especial la cantante Nora Suzuki. Las entradas están a la venta en Teleticket.

“Es muy bonito ver lo que estamos logrando en una familia, pero lo más importante es el mensaje que se llevan las personas en su corazón, ese ejemplo, que todas las familias estén unidas llega directamente al corazón y celebrar junto”, agregó el ganador del Grammy Latino.