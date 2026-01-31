Tony Succar debuta como anfitrión del “Global Mixtape” en el Grammy House de Los Ángeles

El músico y productor peruano Tony Succar debutó como el primer anfitrión oficial del evento “Global Mixtape”, una nueva iniciativa de la Academia de la Grabación celebrada en el Grammy House de Los Ángeles.
Así, el evento desarrollado en el marco de las actividades oficiales de la semana de los Premios Grammy 2026, tuvo como objetivo principal fomentar la colaboración entre talentos emergentes y figuras consolidadas de la industria.
Al cierre de la jornada, el ganador del Grammy expresó su satisfacción por este nuevo rol dentro de la organización. “Gracias a los Grammys por invitarme. Fue mi primera vez hosteando, en vez de tocando, ¡y la pasé increíble!”, manifestó en sus redes sociales.
Tras ello, recalcó la importancia de estos espacios para el fortalecimiento de la red de contactos entre profesionales. “Es un honor ser parte de esta linda comunidad. Seguimos expandiendo la unión global de la industria de la música”, puntualizó.