Tony Succar tenía previsto realizar su esperado concierto “Los sueños se cumplen” en el Estadio Nacional de Lima en diciembre; sin embargo, el ganador del Grammy decidió reprogramar este show debido a la difícil coyuntura social que atraviesa el país.

A través de sus redes sociales, el percusionista nacional compartió un comunicado conjunto con DEA Promotora y anunció la decisión de postergar su concierto para resguardar el bienestar del público, artistas y equipo de producción.

“Nos duele ver que algo tan noble como la música se vea opacado por la preocupación y la tristeza”, señala Tony Succar en su comunicado, donde también expresa su preocupación por los momentos de incertidumbre que atraviesa el Perú.

Tony Succar y la organización del evento enfatizaron en que esta decisión es una pausa y no una cancelación del concierto, ya que será reprogramado para el año 2026 y la nueva fecha será anunciada próximamente.

Todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Asimismo, aquellas personas que no puedan asistir al evento reprogramado podrán solicitar el reembolso del valor de sus entradas a partir del 15 de octubre, a través del mismo canal de compra.

Tony Succar emite comunicado tras posponer concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Instagram)

De esta manera, Tony Succar se suma a la decisión de algunos artistas de posponer sus eventos frente a la difícil coyuntura que atraviesa el país. Gian Marco Zignago anteriormente anunció la postergación de su gira por el Perú.