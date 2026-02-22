Tony Succar dedica emotivo mensaje de despedida a Willie Colón: “Su música vivirá para siempre”

La muerte de Willie Colón a los 75 años ha enlutado al mundo de la música y decenas de artistas en todo el mundo han dedicado sentidos mensajes. El productor peruano Tony Succar no fue ajeno a la despedida del ‘Malo del Bronx’ y utilizó sus redes sociales para despedirse con un emotivo homenaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tony Succar compartió algunas fotografías en referencia al cantante Willie Colón. La primera imagen es una al lado del intérprete de “Idilio”.

La siguiente imagen muestra al ganador del Grammy admirando el álbum “The Big Break – La Gran Fuga”, mientras en la otra fotografía aparece Tony Succar sonriendo junto a una postal de Willie Colón.

Tony Succar dedica emotivo mensaje de despedida a Willie Colón. (Foto: Instagram)

“Uno de los músicos y artistas más influyentes en la historia de la salsa, Willie Colón. su partida nos ha roto el corazón. Se que su música vivirá para siempre”, escribió Succar en su publicación.

“Gran parte de la razón por la que decidí ser productor, instrumentista y artista en este género fue por él. Que descanses en paz… Seguiré escuchándote y estudiando tus obras por siempre”, agregó.

Tony Succar dedica emotivo mensaje de despedida a Willie Colón. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Willie Colón falleció el pasado 21 de febrero, a los 75 años. “Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, señaló la familia en un comunicado.