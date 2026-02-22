Tony Succar dedica emotivo mensaje de despedida a Willie Colón: “Su música vivirá para siempre”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tony Succar dedica emotivo mensaje de despedida a Willie Colón. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La muerte de Willie Colón a los 75 años ha enlutado al mundo de la música y decenas de artistas en todo el mundo han dedicado sentidos mensajes. El productor peruano Tony Succar no fue ajeno a la despedida del ‘Malo del Bronx’ y utilizó sus redes sociales para despedirse con un emotivo homenaje.

