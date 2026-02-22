Tony Succar dedica emotivo mensaje de despedida a Willie Colón: “Su música vivirá para siempre”

La muerte de Willie Colóna los 75 años ha enlutado al mundo de la música y decenas de artistas en todo el mundo han dedicado sentidos mensajes. El productor peruano Tony Succar no fue ajeno a la despedida del ‘Malo del Bronx’ y utilizó sus redes sociales para despedirse con un emotivo homenaje.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Tony Succar compartió algunas fotografías en referencia al cantante Willie Colón. La primera imagen es una al lado del intérprete de “Idilio”.
Como se recuerda, Willie Colón falleció el pasado 21 de febrero, a los 75 años. “Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, señaló la familia en un comunicado.