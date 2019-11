Por primera vez en Estados Unidos, un peruano fusionaba la salsa con el pop, teniendo como guía a uno de los máximos exponentes de este último género: Michael Jackson. Ese compatriota era Tony Succar con su proyecto "The Unity". El éxito "Thriller" fue tocado en versión salsa en una fiesta de Halloween hace cuatro años, sin imaginar que se convertiría en el primer paso de su ascendente carrera. "Nunca lo había hecho (arreglos del pop a salsa). La oportunidad y la situación fueron las que me dieron la idea", confiesa.

Sus estudios musicales en Miami y el talento forjado desde pequeño hicieron que se iniciara en la música clásica, pero su hiperactividad en la percusión lo obligó a migrar a los sonidos caribeños y al latin jazz. Tocaba cajón y timbal en la orquesta de salsa de sus padres, hasta que se convirtió en su productor. "Me di cuenta que mi instrumento ya no era el timbal, sino la orquesta. Podía escribir lo que me diera la gana y ellos lo leían. Podía comenzar a grabar discos y escribir canciones", recuerda. Hoy esto es cosa de todos los días.

Sin embargo, entre tocar y producir, Tony Succar no se decide. "No podría vivir solo de uno, me aburriría", afirma; pues al mismo estilo de Tito Puente, Tony pretende hacer música dentro y fuera de los escenarios. Sus arreglos se caracterizan por la fusión de géneros latinos y ritmos afroperuanos. "He creado mi propio sonido de todos los países que me gustan, pero le puse el toque del cajón, del 6x8, del festejo, del landó", comenta, reconociendo en él a uno de los pocos percusionistas que escribe música. Es precisamente este detalle el que lo identifica. "Yo escribo con la percusión, con las paradas, la dinámicas y mucha energía (...) es para un show, para bailar", dice.

Tony Succar. (Foto: Difusión)

MERCADO MUSICAL, ¿MIAMI O LIMA?

La competitividad de la industria musical estadounidense ha potenciado la carrera de Tony Succar desde que estudió la profesión en Miami hace 10 años. ¿Si esta ciudad le dio la oportunidad que Lima no pudo? Él reconoce que sí, que hoy tiene una red de contactos bastante amplia y que, a donde va, el público es receptivo con su música. En cambio, para él, "en el Perú, hay mucho talento, hay mucho potencial; pero no hay industria donde uno pueda crecer a un nivel mayor. La industria no deja a los músicos sobresalir. No les gusta apoyar lo suyo", admite.

A pesar de ello, Tony Succar cree que la situación está cambiando y que la nueva generación de músicos peruanos debe crear esa industria ausente. "Hace falta que los músicos se queden en el Perú, pero que tengan una mentalidad de profesionalismo más fuerte", afirma. En esa línea, Tony aspira a crear un disco solo de ritmos peruanos y promocionarlo en una posible gira nacional. Eva Ayllón y Daniela Darcourt son dos alternativas de colaboración que baraja para un futuro.

Tony Succar. (Foto: Difusión)

LA NUEVA MÚSICA LATINA

Tony Succar creció escuchando y disfrutando el hip hop estadounidense, pero hoy critica que el mercado musical reduzca la música latina a un solo género. "Se comienza a crear una cultura que solo entiende reggaetón y eso no es bueno, porque la cultura latina no se define con la música urbana. Ese no es un rimo latino (...). Entonces, ritmos tropicales que sí son latinos, como la salsa, el merengue o la bachata, se van a perder", expresa.

La clave para Tony está en la juventud. Dependerá del apoyo que esta le otorgue a los nuevos talentos de la música latina el que hará perdurar el género. Otro factor será el riesgo que asuman los productores a la hora de apostar por sonidos inéditos frente a los ya monótonos a los que nos tienen acostumbrados. Desde su cancha, Tony Succar tomó la posta con el lanzamiento de su disco “Más de mí”; resultado de más de dos años de trabajo que le representaron dos Grammy Latino a Mejor álbum de salsa y Productor del año.

"Más de mí" - Tony Succar. (Foto: Difusión)

Compuesto por 12 canciones, “Más de mí” es una fusión tropical, con fuerte presencia de la música afrocubana y afroperuana. El landó está a cargo de Gianmarco, mientras que el festejo cae en la voz de Debi Nova. Con la participación de más de 80 músicos, “Más de mí” se estrenó en las plataformas digitales el viernes 24 de mayo.