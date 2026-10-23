Los músicos peruanos Tony Succar y Mimy Succar ofrecerán este sábado 31 de octubre, por primera vez en Trujillo, un concierto en el Gran Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez de la Universidad Privada Antenor Orrego.

El espectáculo musical estará encabezado por Mimy Succar en la voz principal, quien interpretará temas como Azúcar, Sin Fronteras, Pa’ lante un pie y No me acostumbro. La presentación contará también con la participación vocal de Kenyi Succar y un repertorio que integra salsa, pop y ritmos latinos.

(De izquierda a derecha) Tony Succar, Antonio Succar (padre), Mimy Succar y Keny Succar | Foto: Difusión

Los artistas llegan a la capital liberteña tras haber obtenido en 2025 el premio Grammy a Mejor Álbum Tropical Latino por su producción Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional), distinción en la que se impusieron a figuras de la música latina como Marc Anthony y Juan Luis Guerra. Este logro convirtió a ambos en los únicos peruanos en la historia en ganar un Grammy estadounidense.

Tony Succar ostenta una trayectoria como productor, arreglista y percusionista en la que destacan dos Latin Grammy obtenidos en 2019 a Mejor Álbum de Salsa y Productor del Año. Asimismo, fundó y produjo el proyecto Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson en 2015 y estrenó en 2024 el documental Mimy & Tony: The Creation of a Dream.

Por su parte, Mimy Succar retomó su carrera artística tras participar en el programa La Voz Perú (2021). Años más tarde, en 2025, sumó un segundo Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Música Global por el tema Bemba Colorá, grabado junto a la percusionista Sheila E.

Las entradas para el evento se encuentran disponibles en Joinnus.