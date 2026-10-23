El Gran Teatro UPAO albergará el show de los galardonados artistas peruanos | Foto: Difusión
El Gran Teatro UPAO albergará el show de los galardonados artistas peruanos | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los músicos peruanos Tony Succar y Mimy Succar ofrecerán este sábado 31 de octubre, por primera vez en Trujillo, un concierto en el Gran Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez de la Universidad Privada Antenor Orrego.

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