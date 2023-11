Tras conocerse que Tony Succar y su madre Mimy Succar fueron nominados a los 66.° Premios Grammy 2024, en la categoría Mejor Álbum Musical por su disco “Mimy & Tony”, el percusionista peruano celebró con emoción mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico peruano compartió su emoción tras ser nominado junto a su madre al máximo premio en la industria musical.

“Demasiado agradecidos por esta bendición. Felicidades a todos los nominados y gracias a la academia @recordingacademy por este gran honor”, escribió Tony Succar en su post.

En otra publicación, Tony Succar compartió un video en el que muestra los detalles sobre cómo le contó a su madre que su álbum debut estaba nominado a los premios Grammy.

“Estoy tratando de decirle a mi mamá que está nominada a un Grammy y no me contesta”, dice Tony en el inicio del video. Luego de eso, el músico, le revela la noticia a su madre. “Estás nominada a un Grammy”, sentenció. “¿A cuál Grammy?”, respondió Mimy. “Americano”, afirmó el músico generando el asombro de su progenitora, quien no pudo contener la emoción.

“Mimy & Tony” incluye los sencillos “No me acostumbro”, “Sin fronteras” feat. La India & Haila Mompie, “Pa’ lante un pie”, “Quimbara” y “AEO” feat. Cali Flow Latino y el hijo de Mimy, Kenyi, así como colaboraciones con otras estrellas invitadas.

El dominicano José Alberto “El Canario”, Nora Suzuki de la banda de salsa japonesa Orquesta De La Luz, Kenyi el productor musical y también hijo de Mimy, el cantante venezolano Pollo Brito, y el reconocido percusionista Marc Quiñones fueron otros de los reconocidos artistas que participaron en la producción del disco.

La gala de premiación de los Premios Grammy 2024 se realizará el próximo 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y se transmitirá por CBS, así como por Paramount+.

