Durante dos años, madre e hijo se distanciaron. No hubo abrazos en Navidad, ni celebraciones en el Día del padre o la madre. Solo silencios y ausencias. Mimy Succar y Tony, su hijo, dejaron de trabajar juntos cuando él decidió apartarla de su banda. La grieta en su relación se abrió el día en que Tony le dijo que no participaría en un show: otro cantante interpretaría “La flor de la canela” y el festejo en su lugar. Para Mimy, aquello fue una herida profunda.

“A veces las madres son muy apasionadas con sus hijos y quieren que todo sea como ellas dicen. Y eso frustra. Yo me frustré en ese momento y pensé: no necesito trabajar con mi mamá, puedo hacerlo con cualquiera. Fue una lección increíble, pero necesaria. La unión en la familia es lo más importante”, reflexiona Tony.

En el 2021, el destino les preparó un inesperado reencuentro. Tony era jurado en “La Voz Perú” cuando su madre apareció en el escenario. Nadie en la audiencia sabía del distanciamiento. Para el público, fue una emotiva sorpresa. Para ellos, fue un primer paso hacia la reconciliación.

Hoy, Tony y Mimy han transformado aquella fractura en un lazo más fuerte. No solo volvieron a trabajar juntos, sino que también alcanzaron un sueño impensado: ganar dos Premios Grammy americanos.

“Dios quiso que fuera así para que podamos contar nuestra historia. Gracias a Dios, el documental no lo lancé en streaming porque voy a reeditarlo, pondré un poco más de drama todavía (ríe) y vamos a agregar esta parte final. Cualquier guionista querría escribir algo así”, dice Tony sobre su testimonio de amor, familia y segundas oportunidades.

Mimy Succar estaba casi retirada de los escenarios, en parte por la pandemia, cuando Tony vio en ella un fuego inapagable. La vio brillar con carisma en el escenario de “La Voz Senior” y decidió que era momento de hacerle justicia a su talento: le produciría su primer disco. Así, a sus 63 años, Mimy cumplió un sueño largamente postergado con Mimy & Tony (2023).

Un año después, su historia tomó un nuevo giro con “Alma, corazón y salsa” (Live at Gran Teatro Nacional), un álbum grabado en vivo en el Gran Teatro Nacional, que les otorgó el Grammy 2025 a Mejor Álbum Latino Tropical. Pero la gloria no terminó ahí: la interpretación de Mimy de “Bemba colorá”, junto a Gloria Estefan y Sheila E., le dio un segundo gramófono.

“Cuando nos anunciaron como ganadores, pasaron por mi mente muchas cosas, solo recuerdo que sentía que estábamos caminando muy lento hacia el escenario, cuando en realidad estábamos corriendo. Fue algo muy alucinante por lo que significó”, refiere Tony. A lo que Mimy agrega: “Yo no lo podía creer porque recién empezaba mi carrera, a los 65 años. Y siendo una novata, competir con artistas y músicos de renombre, y en esta categoría tan importante, empecé a temblar y llorar de alegría. Más por mis hijos, que tanto se han sacrificado, además porque este es un año especial para la familia: mi papá está cumpliendo 100 años”.

“Me sentí orgulloso y recontra contento cuando escuché Tony y Mimy, grité con fuerza como si Perú ganó un mundial porque era imposible esa categoría para mí. Creo que de los tres, era el que tenía menos fe. Sentí que estaba soñando”, refiere Kenji, quien es productor musical.

Entrega y sacrificio

Detrás del triunfo de Tony y Mimy Succar hay más que talento y pasión. Hubo trabajo incansable, noches en vela y una gran inversión personal. Nada llegó fácil.

“Uno de los mayores desafíos siempre ha sido la financiación. Estoy endeudado (ríe). Gracias a Dios tengo mi estudio, pero la inversión es enorme. Es difícil producir salsa a este nivel, hacer videos, grabar con la calidad que queremos. No tenemos disquera, no hay inversionistas, solo estamos nosotros y el dinero que genero en mis shows, en los streaming, en las regalías”, confiesa Tony.

Para la matriarca de los Succar, el mayor obstáculo fue emocional. “El primer día del concierto estaba nerviosa porque Tony me dijo que lo filmaría. Sabía que tenía una gran responsabilidad, prácticamente era la presentación oficial de mi disco. Pero cuando sentí el calor del público peruano, los aplausos, me solté. Entregué mi alma en ese escenario. Estoy feliz por todos los músicos que participaron, por Bartola, que ahora ya es conocida a nivel mundial con su famoso ‘puñal’ (ríe)”.

Más allá de los premios, Tony tiene clara su misión: impulsar la música peruana y motivar a las nuevas generaciones. “Hay que soñar en grande y buscar siempre la excelencia. No podemos dejar que la industria limite nuestra creatividad. En este disco mi mamá canta festejo, vals, landó; Está Bartola. Hay mucha cultura. A veces nos dicen que la música criolla y afroperuana ya no tiene espacio, pero eso no es cierto. Hay que incentivar a los jóvenes, a las escuelas, a las universidades. Perú es un país salsero, y hay talento. Debemos crear sonidos que trasciendan”, enfatiza.

Su reciente éxito no solo les ha dado reconocimiento, sino que ha abierto nuevas oportunidades. “Admiro muchísimo a Susana Baca, me ha escrito, estamos viendo la posibilidad de hacer algo juntos. Eva Ayllón es una eminencia. También hay jóvenes talentos como Coti Loyola, que la está rompiendo en la salsa. Se vienen cosas grandes para el Perú. Siempre llevaremos nuestra bandera en alto”, asegura Tony.

Y las celebraciones continúan. Tony Succar ofrecerá tres conciertos en el Gran Teatro Nacional los días 8, 9 y 10 de febrero con su espectáculo “Sabor, Salsa y Fusión”, celebrando 15 años de carrera. Entre los artistas invitados estarán Sheila E., Bartola, Coti Loyola, entre otros.

“Sheila E. me llamó y me dijo: ‘Voy a Perú, quiero vivirlo con ustedes’. Luis Enrique también me escribió, quiere que mi mamá cante un tema suyo. El 2025 parece increíble, solo falta organizar la agenda”, concluye Tony con entusiasmo.