Ni el tiempo ni las más de dos mil 400 millas que separan al Perú de Miami, ciudad estadounidense en la que radican, han sido obstáculos para que Tony Succar y su mamá, Mimy Tayrako Sakaguchi, celebren y le rindan homenaje a la tierra que los vio nacer y a su música. Ante la cercanía del Día de la Canción Criolla, estrenan “Pa´ lante un pie”, un festejo que engalana nuestra cultura afroperuana.

“Cuando empecé a producir el disco de mi mamá, siempre supe que una de las canciones sería un festejo porque a ella le encanta, y no quería que sea un cover sino algo original. Trabajo con muchos compositores de Miami, Puerto Rico y Cuba; nunca antes había trabajado con un peruano y, obviamente, si es un festejo, tenía que ser alguien de nuestro país, que sienta el ritmo, el lenguaje melódico y la letra. Se me ocurrió que podría ser Carlos Rincón, a quien admiro, lo llamé, le hice la propuesta y aceptó. ¿El resultado? Un tema fascinante hecho a la medida de mi mamá, con versos que hablan de esperanza, de fe y perseverancia”, destaca el percusionista peruano.

“Es una letra hermosa que habla de no rendirse, de que siempre tenemos que luchar por nuestros ideales y sueños, con disciplina y mucha pasión. Llegar a otro país no es fácil, para nosotros no fue fácil dejar el Perú, ni para mis hijos acostumbrarse, mi esposo que siempre trabajó en el banco, tuvo que dejar su carrera para empezar de nuevo y hacer todo lo que sea posible para salir adelante”, añade Mimy.

“Pa’ lante un pie” es el tercer sencillo del disco que el percusionista peruano viene produciendo para su mamá. El primero fue “No me acostumbro” y el segundo, “Sin fronteras”. Este último se grabó entre Estados Unidos y Perú, con músicos como Tito Manrique (Ganador de Viña del Mar), Edu Campos, Felipe Pumarada, entre otros.

“Tito es como yo, inquieto en la innovación y creatividad, no le gusta hacer más de lo mismo, siempre está buscando nuevos horizontes, somos muy parecidos por eso nos llevamos bien. Y mi mamá tiene una voz distinta a todos los que hacen música afroperuana, por eso este tema suena diferente, es especial”, comenta el ganador de dos Latin Grammy.

“El disco sale a principios del próximo año, lo estamos haciendo con una excelencia muy alta, es una de las mejores producciones que he hecho. Pese a no tener disquera, todas las canciones son muy buenas y siempre trabajo así, cuando presento mis proyectos a los Grammy y mis colegas escuchan mis canciones, dicen que estoy haciendo algo muy heavy, muy top, en todos los aspectos. La gente no sabe lo que se viene, se van a sorprender mucho. Me estoy demorando porque quiero llevar esto a la altura de un Grammy”, advierte.

VIDEOCLIP

El videoclip de “Pa’ lante un pie” fue grabado en Lima con la colaboración de participantes de “Perú tiene talento” y bailarines profesionales. Se trata de una propuesta con bastante frescura color y movimiento.

“Nos hemos enfocado en un lado más comercial, buscando que la gente conecte con la canción y el concepto visual. No hay una historia sino sabor, harta energía y cambios de escenario rápidos y divertidos. Eso combinado con la producción, los arreglos y el estilo de la canción dio como resultado algo nuevo y potente. Creo que es el mejor videoclip que he producido”, enfatiza Tony.

“Grabamos con Sabor y canela de El Agustino y otro que hace fusión, dos grupos que estuvieron en ‘Perú tiene talento” y tienen un sabor increíble que no encuentras en Miami, ni en ninguna otra parte de Estados Unidos. Salió espectacular, le pusimos mucho corazón”, detalla Mimy Succar.

Tony y su mamá, Mimy Succar, participarán juntos en un programa de TV. (Foto: Tony Succar)

Asimismo, Tonny anunció que junto al disco, cuyo lanzamiento está previsto para inicios del próximo año, saldrá un documental honesto y sin filtro sobre la historia de sacrificio y superación de su familia.

“La gente ve a Tonny Succar súper exitoso, pero no sabe como ha llegado a donde está, no hay tanto contenido real. Esto lo hago porque quiero mantener esa línea real que no se ve en las redes. Todos tenemos dolores, emociones, momentos difíciles, y eso no lo podemos tapar”, asegura.

EN LO MÁS TOP

Mientras edifica la producción más ambiciosa y personal de su carrera, Tony se involucra en eventos magnos, como el homenaje póstumo al empresario JR Ridinger, en el que participaron Alicia Keys, Alejandro Sanz, Jennifer López, Marc Anthony, entre otras celebridades. Un evento cargado de sentimientos, pero también de sonrisas en honor al empresario.

“Esto fue un regalo de la vida. El director musical de Alejandro Sanz quería un cajón para Alicia Keys, quería hacer algo bien acústico, y llamaron a un gran amigo mío Marc Quiñones, uno de los percusionistas más top que conozco; pero como estaba de gira, me recomendó para el evento. Cuando llegué, jamás pensé que iban a estar luminarias como Kennifer López, Kim Kardashian, era increíble. Todo fue muy chévere, hablé con Alejandro Sanz y Alicia Keys, una persona admirable, súper dulce. Estoy en contacto con ellos todavía, no hemos conversado para hacer algo juntos, pero cuando uno va colándose con esa gente, salen cosas bonitas y motivadoras”, asegura, Tony.

Finalmente, Tony y su mamá dieron a conocer que muy pronto y por primera vez estarán juntos en un proyecto televisivo sobre el que evitaron dar detalles.

“Pronto habrán sorpresas muy lindas que me va a unir mucho más a Tony. Dios lo ha querido así, ahora que vamos a Perú, va a ser un fenómeno, no solo el programa de televisión que vamos a hacer, también todo este proyecto, será una magia que va a inspirar a todos”, subraya Mimy Succar.