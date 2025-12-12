‘Top of the Hills’, el nuevo álbum de CA7RIEL & Paco Amoroso, llegará el 19 de diciembre

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso lanzan el 19 de diciembre un nuevo álbum, ‘Top of the Hills’, un proyecto con el que vuelven a romper barreras entre géneros y que incluye su último sencillo ‘Gimme More’.

El disco ha sido grabado durante “dos semanas electrizantes”, según señala en una nota la discografica Sony, que representa al dúo argentino, que se marcó su ascenso a la fama internacional tras la presentación de su concierto en el programa Tiny Desk.

El nuevo proyecto, que cuenta con doce temas, es un ‘trabajo maximalista’ y con un gran trabajo de producción, añade.

CA7RIEL & Paco Amoroso cierran con este disco uno de los mejores años de su carrera, ya que además de los cinco premios Grammy cosechados con ‘Papota’ actuaron en Glastonbury, Coachella y Lollapalooza, y han hecho colaborado con artistas de la talla de Fred Again.