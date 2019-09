Travis Scott: Esta es la historia del rapero que se narra en su documental de Netflix "Look Mom I Can Fly"

El pasado 28 de agosto, Netflix y Travis Scott anunciaron el estreno de “Look Mom I Can Fly”, documental que narra la vida y el ascenso a la fama del reconocido rapero estadounidense, quien es pareja de la socialité Kylie Jenner y padre de la pequeña Stormi.

Jacques Berman Webster II, conocido profesionalmente como Travis Scott, es un rapero, compositor y productor musical estadounidense que cuenta con éxitos musicales como “Wake Up” y “Goosebumps”. En la producción de Netflix, se verá cómo realiza sus conciertos y cómo hace vibrar a la gente con los stage diving (término que se utiliza para nombrar el acto de lanzarse desde un escenario al público).

Entre los detalles que también se revelarán en este documental están el por qué decidió nombrar “Astroworld” a uno de sus más conocidos álbumes de estudio, y es que cuando él era niño, visitaba un parque de diversiones con el mismo nombre. De hecho, algunos videos que se presentan en “Look Mon I Can Fly” lo muestran divirtiéndose allí en su infancia.

“Cuando lo cerraron me dejó un agujero en el corazón”, cuenta el rapero. Este hecho lo marcó tanto que decidió nombrar a su tercer disco de estudio como el parque de diversiones. Cabe resaltar que en su semana de lanzamiento, en agosto del año pasado, entró directamente al número 1 del ranking Billboard Hot 100.

Su fascinación por los juegos mecánicos lo deja en evidencia desde la primera toma de “Look Mom I Can Fly”, que lo muestra liberando toda la adrenalina en una montaña rusa. Y eso es precisamente su documental: una montaña rusa que muestra los altibajos de Travis Scott, los mismos que rodean el lanzamiento de “Astroworld”.

La grabación de su disco, su propio festival en Houston y sus shows en la ceremonia de los Premios Grammy y en el entretiempo del Super Bowl son parte de las etapas altas que vivió Travis Scott. En cambio, su frustración tras no ganar ningún Grammy –pese a estar nominado en tres categorías- forma parte de lo que el rapero prefiere recordar como una experiencia.

Todo eso se muestra con imágenes tomadas de diferentes grabaciones, aparentemente inconexas y sin un narrador común, pero que juntas cobran sentido. Al igual que las canciones de Travis Scott, como el tema “Stop Trying to be God”, donde su música converge con la armónica de Stevie Wonder y la voz de James Blake.

Asimismo, no solo se verá la vida de Scott en el ámbito profesional, sino también algunos detalles íntimos de su relación con la más joven del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner. En una secuencia se puede observar a la pareja asistiendo juntos a una visita al médico para ver la ecografía de su hija, y en otra se ve cómo vivió Travis el nacimiento de Stormi.

En fin, la producción mostrará cómo Travis Scott pasó de cantar para menos de 50 personas en el 2014, a llenar estadios alrededor del mundo en la actualidad. Por si fuera poco, en vez de entrevistas a otras estrellas del rap, son sus seguidores quienes hablan del músico y lo elogian por su versátil carrera.