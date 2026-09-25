A través de un comunicado, la productora Veltrac Music confirmó que el espectáculo del rapero argentino ‘Trueno’ se trasladará al Anfiteatro del Parque de la Exposición tras la reciente clausura del local Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde en San Miguel

La fecha se mantiene para este 1 de octubre y las entradas ya compradas seguirán siendo válidas. Veltrac enfatizó en que el evento no se cancelará, sino que se reubicará para garantizar la realización del espectáculo.

“Ante los recientes acontecimientos y la clausura de Arena 1, recinto donde estaba programado el concierto de Trueno en Lima para el 1 de octubre, y atendiendo a las solicitudes y recomendaciones recibidas por parte de nuestro público, nos vemos en la necesidad de realizar un cambio de locación”, precisó la organización.

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Validez de las entradas

Respecto a los boletos adquiridos previamente, se informó que las entradas para Arena 1 continuarán siendo válidas para el nuevo recinto, respetando el mismo layout y la distribución de las zonas compradas por los asistentes.

Desde la organización remarcaron que esta situación responde a factores ajenos a la empresa y al propio artista. Asimismo, habilitaron sus canales de atención para responder dudas o atender requerimientos específicos relacionados con el cambio de local.

De tener consultad adicionales, se pueden ponerse en contacto mediante mensaje directo en las redes de la productora o a través del correo electrónico info@vec.pe. El evento forma parte de su gira internacional ‘Turrazo Tour’.