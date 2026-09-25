Trueno se presentó en 2025. Este será su segundo show en menos de un año. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)
Trueno se presentó en 2025. Este será su segundo show en menos de un año. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)
/ Giancarlo Ávila
Por Redacción EC

A través de un comunicado, la productora Veltrac Music confirmó que el espectáculo del rapero argentino ‘Trueno’ se trasladará al Anfiteatro del Parque de la Exposición tras la reciente clausura del local Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde en San Miguel

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