El género urbano es el más sonado del momento en nuestro país y en el mundo. No en vano Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify y recientemente se convirtió en el más exitoso a nivel global a nivel de reproducciones, superando a Taylor Swift, The Weeknd, Justin Bieber y Dua Lipa. Ahora, una gran oportunidad ha llegado para los artistas urbanos emergentes del Perú.

Cabe recordar que el gran rostro del género urbano, Bad Bunny, inició desde muy abajo, pues empezó a hacer música mientras asistía a la universidad y trabajaba en un supermercado. Sus primeros pasos fueron como artista independiente en plataformas digitales y fue gracias a su tema “Diles” que llamó la atención de DJ Luian, el productor que lo llevó a la fama. Ahora, con el concurso Medalfest, un artista peruano podría dar ese enorme salto y convertirse en una superestrella.

El programa Medalshot ha anunciado el concurso Medalfest, que llevará al ganador o ganadora a presentarse en Casaparlante, la reconocida plataforma chilena que difunde lo mejor del género urbano latinoamericano y que cuenta con más de 700.000 seguidores en su canal de YouTube.

Todos los cantantes que estén interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser solistas, mayores de 16 años, suscribirse al canal de YouTube e Instagram de Medalshot y estar involucrados en el movimiento urbano. Las audiciones son completamente gratuitas y deberán ser videos de 1 minuto en el cual el participante muestre lo mejor de una de sus canciones.

Estos videos servirán como un filtro previo y podrán enviarse hasta el miércoles 3 de marzo. Posteriormente, los seleccionados pasarán a una etapa de audiciones presenciales, que se realizarán el 6 y 13 de marzo en la Plaza Túpac Amaru, ubicada en Magdalena. Los cantantes deberán tomar en cuenta su performance sobre el escenario y además será valorado el contenido de sus letras.

Luego de estos dos días de audiciones presenciales, se anunciarán a los seis finalistas el 18 de marzo, quienes tendrán la oportunidad de competir en el Medalfest, evento que se realizará el 20 de marzo en el Parque de la Muralla. En el evento, los finalistas se reunirán con artistas urbanos con gran trayectoria y serán evaluados por tres jurados quienes elegirán al ganador que viajará a Chile representando a nuestro país.

El viaje al país vecino y la presentación en Casaparlante no son el único premio con el que se hará el ganador o ganadora, pues también podrá grabar una Medalsession (es decir, una sesión en los estudios de Medalshot). El evento viene siendo realizado en colaboración con Hybrid Streetband, la Municipalidad de Lima y La Cima.

Trabajo profesional

El Comercio conversó con los artistas urbanos Asmir Young y Ginola, y también con el productor del concurso, Ray Callampi; para saber más sobre cómo nació la idea del concurso y conocer sobre su trabajo en la industria.

Asmir Young ganó fama desde muy joven al formar parte del grupo de salsa Son Tentación. Desde hace unos años, decidió apostar de lleno por su proyecto como solista y virar de la salsa hacia los ritmos urbanos. “Yo creo en mí demasiado. Esa es una de mis características y siempre hago lo que me propongo, trabajo mucho hasta conseguirlo. La gente que trabaja conmigo siempre ha creído en mí y por eso es que no dudé en hacer este cambio”, asegura Asmir, quien a finales de enero estrenó su tema “Ansiedad”.

Asmir Young acaba de estrenar su tema "Ansiedad". (Foto: Julio Inga)

Asmir asegura que para tener éxito en la industria musical “la idea es ser constantes, trabajar duro”. Ella siempre trata de escuchar a su público para saber qué esperan de su música y tomar las decisiones correctas. Aunque admite que en nuestro país no es fácil dedicarse de lleno a la música porque la industria no es tan sólida como en otros países, confía en que el trabajo que están haciendo ahora dará frutos más pronto que tarde.

Por su parte, Ginola, quien forma parte del grupo de trap Inkas Mob, sostiene que ahora la “gente nos pide estrenos más seguidos y tratamos de hacerlo con los recursos que tenemos. Nosotros tenemos claro que tenemos que hacerlo ahorita, está bien proyectarse a futuro, pero no hay que desesperarse”.

Uno de los problemas que Gino Montaldo reconoce en la industria es que “hay gente que gana dinero por un show y se lo termina gastando en un solo día, cuando ese dinero se podría haber invertido en producir un nuevo tema, realizar una portada para una canción o que te hagan una buena pista”. Para que la escena urbana del país progrese, estas cosas son insostenibles, pues detrás del talento siempre tiene que haber disciplina, comenta.

Ginola cuenta a El Comercio sobre las novedades que traerá el Medal Fest. (Foto: Julio Inga)

Las oportunidades de la pandemia

Asmir Young afirma que, durante el 2020, a pesar de la pandemia, fue cuando más seguidores ganó. “A nivel musical no paré, grabé mucho, pero a la vez ha sido difícil. A mí me asfixió mucho la desesperación de estar en casa sin poder salir a cantar, sin poder dar un show. Conectar con el público me fascina y son esas sensaciones las que nos hacen sentir afortunados a los artistas”, indica.

Seguir trabajando y dedicándose a la música a pesar de los momentos complicados es un privilegio y así lo reconoce Ginola. “Tengo la oportunidad de tener varias herramientas, por más básicas que puedan parecer como el internet, una laptop, el celular, que mucha gente no tiene y entonces yo pude pasar el tiempo en casa trabajando Ese tiempo me ayudó para analizar lo que estoy haciendo a nivel artístico y dirigir mejor mi camino, hacia dónde apunto”, admite.

Aunque las restricciones cada vez son más leves y los eventos culturales se están realizando de manera más frecuente y parece que estamos cerca de volver a como todo era antes, ahora la escena urbana necesita un nuevo impulso. En ese sentido, el Medalfest “es una ventana enorme, realmente fomenta a toda la movida urbana, sobre todo a artistas emergentes que podrán ser vistos por más público. La gente está emocionada, porque van a ganar reconocimiento haciendo lo que les gusta, pero a la par esto fortalece el amor al arte y a la música”, explica Asmir Young.

Ray Callampi, conocido como “Chacal” en el mundo de la música, trabajó en el desarrollo de Medalshot y del concurso Medalfest junto a su equipo, compuesto por Jorge Suclupe (productor audiovisual), Julio Inga (fotógrafo) y Álvaro Cárdenas (productor ejecutivo). Chacal recuerda que cuando inició con el tema de la música “siempre tuve el chip de apostar por lo nuestro, porque veo que otra gente está haciendo industria en el extranjero, pero yo me preguntaba por qué acá no se puede hacer. Y ahora estoy comprometido y apostando en esto”.

El proyecto, según indica Ray, lo está haciendo para que quede como legado a los futuros artistas y para que el Perú tenga una plataforma que pueda ayudar a consolidar el movimiento urbano. “Mi idea no es estar acá para poder figurar, sino continuar esto y que las nuevas generaciones tengan una plataforma con visión y profesionalismo. Enseñar a los artistas más jóvenes con lo que hemos aprendido, porque muchos están con toda la ilusión, pero no saben que el camino es difícil”, asegura.

"Chacal", productor del concurso Medalfest. (Foto: Julio Inga)

