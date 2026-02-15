Tunay y Mauricio Mesones encabezan el cartel de la Yunza 2026 en la Costa Verde

La celebración de carnavales en Lima tomará protagonismo con la realización de Yunza 2026 Internacional, un evento que reunirá música, tradición y gastronomía este domingo 22 de febrero en la explanada de la Costa Verde del distrito de Magdalena del Mar. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

La fiesta busca trasladar la esencia de la yunza andina a la capital, ofreciendo una experiencia cultural completa frente al mar. El público podrá disfrutar de comparsas, pintura carnavalesca y diversas actividades familiares propias de esta tradición peruana.

El espectáculo contará con la participación de reconocidos artistas nacionales como Mauricio Mesones, Los Hermanos Ayvar, Qorianka, La Cecilia, Ayrampito y Rodolfo Coca, además de agrupaciones como String Karma y Los Apus del Perú.

A nivel internacional, el evento tendrá la presencia especial de Tunay, quienes llegarán desde Argentina para sumar ritmos latinoamericanos al encuentro musical.

El show también incluirá la participación de Susy Díaz, quien aportará humor y animación al espectáculo. Además, habrá stands gastronómicos con platos típicos de la costa, sierra y selva para complementar la experiencia festiva.

