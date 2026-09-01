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Declaran culpable a Duane "Keffe D" Davis por el asesinato del rapero Tupac Shakur luego de casi 30 años. (Foto: AFP)
Declaran culpable a Duane "Keffe D" Davis por el asesinato del rapero Tupac Shakur luego de casi 30 años. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Un jurado popular de Las Vegas (EE.UU.) declaró culpable a Duane “Keffe D” Davis de asesinato en primer grado por orquestar el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en 1996.

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