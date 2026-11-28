Veinte años después, una canción puede seguir siendo la misma y, sin embargo, sonar distinta. Basta cambiar el lugar desde donde se la escucha. Eso es lo que se han propuesto hacer los Turbopótamos: volver sobre su repertorio pero, además, descubrir qué otras músicas viven dentro de esas composiciones. No se trata de vestirlas con instrumentos tradicionales ni de añadirles un decorado peruano, sino de encontrar un diálogo posible entre sonidos que, a primera vista, podrían parecer distantes.

La idea tiene algo de regreso y algo de descubrimiento. Bruno Sánchez (guitarra y coros) y Julio Pérez Luna (bajo y coros) —quienes completan la alineación junto a Humberto Campodónico en la guitarra y voz principal, Josema Colonia en la batería y Luis Matta en los teclados— conocen bien las canciones que han tocado durante buena parte de sus vidas, pero también saben que una banda no permanece intacta durante dos décadas. Cambian los músicos, los públicos, las ciudades y hasta la manera de entender aquello que uno hizo cuando era más joven. A veces, volver a una canción consiste precisamente en dejar de tocarla como siempre.

Este sábado 28 de noviembre, desde las 8 de la noche, en Sargento Pimienta, Turbopótamos presentará un proyecto que cruza su repertorio con distintas expresiones de la música peruana, en colaboración con jóvenes músicos y directores musicales vinculados a la formación folklórica. Hay huayno, música criolla, sonidos de la selva y otras tradiciones en esta exploración. Pero, sobre todo, hay una pregunta que atraviesa el trabajo: qué sucede cuando una canción conocida se encuentra con una música que todavía tiene mucho que enseñarle.

Una banda difícil de encasillar

Cuando Turbopótamos comenzó a hacerse un lugar en la escena limeña, a inicios de los años dos mil, el rock independiente tenía sus propios circuitos y una identidad que parecía estar definiéndose alrededor de la movida punk. La banda compartió escenarios con grupos de aquella generación, aunque nunca terminó de encajar del todo en una sola etiqueta. “Siempre hemos experimentado”, dice Sánchez. “Y yo le sumaría otro adjetivo: siempre hemos sido juguetones con la música”.

Esa disposición los llevó a transitar por espacios distintos, desde conciertos alternativos e indie hasta festivales punk. No necesariamente fue una ventaja en términos de promoción. “La banda probablemente nunca haya tenido un estilo muy diferenciado o que la misma prensa o la gente digan: esto es una banda de tal tipo de rock”, comenta Pérez Luna. Pero lo que podía complicar su clasificación también les permitió moverse con libertad. “Hemos tratado de hacer lo que nos gusta a nosotros y no necesariamente estar pensando si somos de un género determinado”.

En esa libertad hay también una manera de entender el oficio. Los músicos reconocen que no dominan todos los lenguajes que les interesan, pero eso no les impide acercarse a ellos. “Tenemos suficiente concha para poder meternos en algo que de repente no sabemos hacer, por el simple afán de querer aprender”, dice Pérez Luna. La curiosidad, en ese sentido, no es una pose: es una herramienta de trabajo.

Turbopótamos: Julio Pérez Luna, Bruno Sánchez y Humberto Campodónico. (Sasha Frisancho)

También está el humor, que durante años ha formado parte de la personalidad pública del grupo. Ellos mismos reconocen que a veces se los ha reducido a la etiqueta del “chongo”, aunque consideran que esa lectura no explica lo que hacen. Su humor aparece de manera natural en la convivencia y en el escenario, pero no es el propósito de la música. “Hay una parte de absurdo que está ahí siempre”, comenta uno de ellos. No necesitan adoptar la solemnidad de ciertas tradiciones del rock para tomarse en serio lo que hacen. “Uno a veces no es tan importante”, dicen durante la conversación. Quizá esa sea una de las claves de su persistencia: trabajar con rigor sin convertir cada decisión en una declaración de principios.

Las canciones también crecen

El paso del tiempo se nota en la banda, pero también en quienes la escuchan. En sus conciertos han empezado a encontrarse con públicos más jóvenes, muchachos que no vivieron los primeros años del grupo y que llegan a sus canciones por caminos distintos. “Yo los conocí por mi papá”, les dijo uno de esos asistentes. La frase, además de provocarles cierta sorpresa, les permitió comprobar que su música había empezado a circular entre generaciones.

Hay algo especialmente interesante en esa renovación. Algunas canciones antiguas, incluso en versiones más sencillas, conectan con jóvenes que quizá no necesariamente se sienten atraídos por los arreglos originales. “Las canciones un poco más desnudas” pueden funcionar mejor, explican, por la fuerza de sus letras y por una estructura musical más directa. Al mismo tiempo, sus lanzamientos recientes también encuentran nuevos oyentes. Mencionan “Bobo”, una de las canciones de su etapa actual, como ejemplo de ese vínculo inesperado con públicos que rondan los 18 años.

La posibilidad de revisitar el repertorio nace, en parte, de esa experiencia. No se trata de repetir lo que ya funcionó, sino de preguntarse qué más puede ofrecer una composición después de tantos años. “Es como desnudar todo y empezar de nuevo con cosas que ya tienen una buena estructura, un buen guion, si se quiere, que ya han conectado con la gente”, explica Pérez Luna.

El proyecto que presentarán en Sargento Pimienta fue seleccionado por el Ministerio de Cultura y se desarrolló junto a estudiantes de la Escuela Nacional de Folklore. En ese proceso encontraron a dos directores encargados de los arreglos, Joao Cenzano y Gerald Ospinas, quienes los ayudaron a construir versiones que respondieran a las características de cada canción. La intención no era añadir un instrumento tradicional a una base de rock y dar por terminada la fusión. “Cuando piensas en fusión, a veces piensas en que la canción es la misma, pero le metes un charango. No. Acá es un arreglo cada vez más general”, explica Sánchez. La transformación debía considerar el conjunto y, sobre todo, “el espíritu que tiene la canción”.

Eso exigió conversación, escucha y paciencia. No solo entre los músicos, sino entre los propios sonidos. “Es una conversación no solamente humana, sino entre los timbres, entre los sonidos”, dicen. Es una de las partes menos visibles del proyecto y, probablemente, una de las más exigentes. El componente lúdico sigue presente, pero convive con un trabajo minucioso de composición y arreglos. “Esa es la parte seria de la banda que la gente no ve”, comentan.

Un país que también suena distinto

Durante el proceso apareció otra sorpresa. Los integrantes de Turbopótamos pensaban que el acercamiento a la música andina o criolla los llevaría a explorar un repertorio asociado a grabaciones antiguas, a una memoria musical que parecía pertenecer a otro tiempo. Encontraron, en cambio, una escena viva, diversa y en plena transformación. La tarkeada, el huaino y el caporal, entre otros géneros, circulan hoy con nuevas instrumentaciones, velocidades y públicos multitudinarios. “Hay una movida muchísimo más grande que la nuestra”, reconocen.

Esa constatación también modifica la perspectiva desde la que se acercan a la música peruana. No están intentando rescatar algo que haya desaparecido, sino encontrarse con expresiones que continúan desarrollándose, aunque no siempre ocupen el espacio que merecen en el relato cultural más visible del país. “Creo que mucha gente se va a sorprender de que algo suene tan chévere, tan bien y nuevo y, al mismo tiempo, tenga raíces peruanas”, comentan.

La experiencia de estas dos décadas les ha permitido observar, además, los cambios en la propia escena independiente. Cuando empezaron, cada banda debía encargarse prácticamente de todo: producir sus conciertos, difundir sus canciones y resolver sobre la marcha los problemas de una industria que apenas ofrecía infraestructura. Hoy existen más gestores, promotores, representantes y personas especializadas en distintas tareas. La escena ha crecido, aunque todavía arrastra dificultades. “Hay muchas cosas por hacer”, advierten. La infraestructura sigue siendo una de ellas.

Turbopótamos

En ese recorrido también hubo una pausa. Turbopótamos estuvo separado alrededor de cinco años, un periodo en el que sus integrantes siguieron sus propios caminos musicales y atendieron sus vidas familiares y laborales. No hubo una ruptura dramática. La composición exigía una dedicación que, en aquel momento, no podían asumir.

El reencuentro llegó después, de manera natural, como suele ocurrir entre personas que han compartido mucho más que un escenario.

Quizá por eso este nuevo proyecto tiene algo de conversación entre distintas etapas de la banda: la de quienes empezaron a tocar hace más de veinte años, la de quienes regresaron después de una pausa y la de quienes hoy descubren sus canciones por primera vez. En Sargento Pimienta, el sábado 28, esa conversación tomará forma de concierto. Las guitarras de Campodónico y Sánchez seguirán ahí, pero ya no estarán solas. Y las canciones, que parecían conocidas de memoria, tendrán la oportunidad de contar algo más.