TWICE es el mejor grupo femenino de K-pop en los MAMA 2018 | VIDEO

La celebración de los Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 trajo muchas sorpresas. La agrupación femenina de K-pop, TWICE, fue una de ellas al ganar dos de los premios más valorados de la ceremonia.

TWICE se convirtió en el Mejor Grupo Femenino del 2018, gracias a la votación de sus fans. Además, obtuvo el premio a Canción del Año por su éxito "What is Love?"; tema que también le valió el reconocimiento a Mejor Performance de Baile Femenino.

El grupo compuesto por nueve chicas estuvo presente en dos de las tres galas de los MAMA 2018, donde presentaron en vivo sus canciones "What Is Love?" y "YES or YES".

Es la tercera vez que TWICE gana la categoría Canción del Año. (Fuente: YouTube).

Entre los artistas asistentes a los MAMA 2018, se encuentran BTS, GOT7, Heize, SEVENTEEN, Sunmi, I*ZONE, MOMOLAND, Oh My Girl, Tiger JK y Yoon Mi Rae, Wanna One, entre otros.