Twice, el grupo K-Pop de chicas más popular del momento, regresó con "What is Love?", canción promocional de su nuevo EP. Junto a este lanzaron su videoclip en YouTube, cargado de referencias a películas donde las jóvenes interpretan a sus icónicos personajes.

En el clip las chicas de Twice se reúnen a ver filmes como "Ghost", "La La Land", "The Princess Diaries", "Léon: The Professional" y "Pulp Fiction", además de otras menos conocidas como la francesa "La Boum" y la japonesa "Love Letter", mientras se ven a sí mismas en los roles tanto masculinos y femeninos.

Twice interpreta a famosos personajes de películas en su nuevo video "What is Love?" (Fuente: YouTube)

"What is Love?" se convirtió en el video de un girlgroup en alcanzar más rápido los 20 millones de vistas. En 35 horas, superaron el récord anterior de Blackpink, quienes lo lograron en 47, y solo sobrepasadas por "DNA" de BTS, quienes llegaron a dicha cifra en 21 horas.

El tema de pegajoso ritmo bubblegum-pop clásico de Twice logró además un 'all-kill', es decir, obtuvo el primer lugar en todas las principales listas de ventas musicales de Corea del Sur. Su EP lideró además el chart de ventas de álbumes en iTunes en 15 países.

Producido por el fundador de la agencia de Twice, Park Jinyoung, el EP consta de cinco canciones, además de "Stuck", track exclusivo del disco físico. Este último tema incluye letras de las integrantes Jungyeon y Chaeyoung, de la cual explicaron habla de "cómo aclarar tu mente y no caer en palabras cursis o dulces".