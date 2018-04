El famoso DJ sueco Avicii murió este viernes a los 28 años de edad en Mascate, la capital portuaria de Omán, al suroeste de Asia. A través de Twitter, estrellas de la electrónica, como Calvin Harris y Zedd, lo despiden con emotivos mensajes.

La noticia fue confirmada por su representante, según informó el portal TMZ.

"Es con profunda pena que confirmamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue hallado muerto enl viernes por la tarde, hora local, en Mascate, Omán", señaló el representante del famoso DJ.

Avicii, cuyo verdadera nombre fue Tim Bergling, creó grandes éxitos como: "Wake Me Up", "Hey Brother", "Addicted to You", "Broken Arrows", "For a Better Day", "Fade Into Darkness" y en especial "Levels" que, a pesar de tardar nueve meses en ser reconocida, le proporcionó fama internacional.

Su single "Bromance" (grabado y puesto a la venta bajo el seudónimo "Tim Berg") consiguió entrar en el top 20 de Países Bajos y de su nativa Suecia.

Una versión llamada "Seek Bromance" con Amanda Wilson, fue puesta a la venta poco después, alcanzando el UK Singles Chart y alcanzando el primer lugar en Beatport.