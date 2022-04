TXT, la agrupación surcoreana de K-pop, ha anunciado que regresará con nueva música. Tras 9 meses sin nuevos lanzamientos ni material, la banda formada por BigHit, por fin anuncia la fecha de su comeback. STARNEWS inicialmente hizo público que TXT se preparaba para un comeback agendado para mayo.

Luego de esta noticia, la agencia BigHit Entertainment, responsable de TXT, oficializó que la boyband se estaría preparando para un comeback a inicios de mayo. La banda intérprete del hit “Blue hour” habría trabajado en un nuevo álbum para sus fanáticos, el cual se estrenaría por completo en mayo. Aún no se conoce una fecha exacta solo que sería a inicios del mes como señaló BigHit.

Los integrantes de TXT han logrado ingresar a la industria musical y tener éxito en los inicios de su carrera. Desde su debut en el 2019 siguen sumando más fanáticos a MOA y liderando top musicales alrededor del mundo. No se conoce información detallada sobre el álbum que vienen preparando para el comeback, lo que sí se puede asegurar es que TXT regresa para seguir ganando fanaticada y para escalar los tops musicales.

El último comeback de la banda fue con el álbum “The Chaos Chapter” Fight or Escape, el cual estrenó en el 2021. Mientras TXT continúa acumulando éxitos en los primeros años de su carrera, uno de los más recientes ha sido ser añadidos a La Lista de Songbreaker de Billboard. Algunos de sus éxitos más conocidos como “Blue Hour”, “Antiromantic”, “Crown” y “9 and three quarters”, entre otros.