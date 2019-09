U2 anuncia su primer concierto en India | FOTOS

Nueva Delhi. El grupo de rock irlandés U2 dará su primer concierto en India el 15 de diciembre en Bombay, capital económica del país, con el que concluirá la edición de 2019 de la gira "Joshua Tree Tour", anunció el martes en su página web.

Aunque durante décadas las grandes estrellas de la música internacional no ofrecieron conciertos en este país, con una población de 1.300 millones, en los últimos años, famosos como Beyoncé, Shakira, Demi Lovato y Bryan Adams, celebraron exitosos conciertos.

"Nos felicitamos de conectar Dublín con Bombay", aseguró el bajista Adam Clayton en un comunicado publicado el martes en la página web del grupo, cuyas míticas canciones ("Sunday Bloody Sunday", "With or Without You", etc) llenan estadios del mundo entero desde los años 80.

"Tenemos los mismos colores en la bandera", declaró el cantante Bono a la revista Rolling Stone India estableciendo similitudes entre Irlanda e India. "Mahatma Gandhi analizó la lucha por la independencia de Irlanda y alertó ante la lucha violenta".

"Nuestro primer ministro es doctor, hizo una estancia en Bombay y su padre es de Bombay", añadió Bono refiriéndose al presidente del gobierno irlandés Leo Varadkar, cuyo padre es indio.

El "Joshua Tree Tour 2019", que conmemora el famoso álbum de 1987 "The Joshua Tree", empezará el 8 de noviembre en Nueva Zelanda y pasará por Australia, Singapur, Japón, Corea del Sur y Filipinas antes de terminarse en India en el estadio Dy Patil de Bombay.

Fuente: AFP