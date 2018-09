YouTube: Bono perdió la voz durante concierto de U2 en Berlín |VIDEO

Bono, vocalista de U2, perdió la voz cuando interpretaba el tema 'Beautiful Day' en un estadio en Berlín. El experimentado cantante de 58 años simplemente se quedó mudo, hizo señal a sus compañeros que pararan y pidió disculpas al público con gestos.

Pero el concierto en Alemania inició con un Bono con una voz apagada desde que entonó los primeros temas. La voz del irlandés se fue apagado de a pocos hasta que no pudo continuar. Los asistentes afirman que la leyenda de la música tenía que beber un termo en varias oportunidades para seguir cantando.



Pero se indica que Bono logró decir, en tono muy bajo, que no podía seguir, "no sería correcto para ustedes". El Show de U2 fue cancelado de inmediato.



El pronunciamiento. U2 emitió un comunicado, firmando por los otros integrantes de la banda, Adam Clayton, Larry Mullen y The Edge, donde indican que Bono tuvo "una completa pérdida de voz". El pronunciamiento de la banda no informó sobre el estado de salud del icono de la música. "No sabemos qué ha ocurrido y estamos buscando consejo médico".



El comunicado también indica que Bono se encontraba bien de salud antes de iniciar el segundo concierto de la gira en Berlín. "Sentimos mucho la cancelación de esta noche. Bono se encontraba en buen estado y tenía bien la voz antes del concierto y estábamos todos expectantes ante nuestra segunda noche en Berlín, pero después de unas cuantas canciones sufrió una total pérdida de voz".