La banda de rock irlandesa U2 encabezó el martes la lista de los músicos mejor pagados de la revista Forbes en 2018, en parte gracias a su exitosa gira mundial "Joshua Tree", que celebra los 30 años del clásico álbum de 1987.



El tour ayudó a la banda a recaudar 118 millones de dólares en ganancias antes de impuestos desde el 1 de junio de 2017 al 1 de junio de 2018, según la publicación. Las actuaciones incluyeron grandes éxitos del álbum "The Joshua Tree", entre los que destacan "Where the Streets Have No Name," "With or Without You" y "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Las ganancias del conjunto también incluyeron los ingresos de una nueva gira, denominada "Experience + Innocence".

La banda británica Coldplay se ubicó en segundo lugar de la lista de Forbes con 115,5 millones de dólares, principalmente por su gira "A Head Full Of Dreams".

Miles de millones de reproducciones por internet ayudaron al cantante británico de 27 años Ed Sheeran a terminar en tercer lugar con 110 millones de dólares. Bruno Mars resultó cuarto con 100 millones de dólares, mientras que Katy Perry alcanzó el quinto puesto con 83 millones de dólares.



(Fuente: Reuters)